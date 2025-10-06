Satelliten-Experte aus dem Vogtland über Chancen der Raumfahrt-Offensive für Sachsen: „Wir sollten größer denken“

Chemnitz/Bad Elster. Die Bundesregierung will bis 2030 insgesamt 35 Milliarden Euro für Weltraumprojekte und eine Sicherheitsarchitektur im All bereitstellen. Kann Südwestsachsen davon profitieren? Mit Prof. Andreas Knopp kommt einer der größten deutschen Experten auf dem Gebiet der Satellitenkommunikation aus Bad Elster. Tino Beyer hat mit ihm gesprochen.

Freie Presse: Was bedeutet die neue Strategie, die Verteidigungsminister Pistorius jüngst vorgestellt hat, für Deutschland?