Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Nachrichten
  • |
  • Sachsen
  • |

  • Satelliten-Experte aus dem Vogtland über Chancen der Raumfahrt-Offensive für Sachsen: „Wir sollten größer denken“

Prof. Andreas Knopp ist überzeugt davon, dass Sachsen von der deutschen Raumfahrt-Offensive profitieren kann.
Prof. Andreas Knopp ist überzeugt davon, dass Sachsen von der deutschen Raumfahrt-Offensive profitieren kann. Bild: Uni der Bundeswehr/Sabrina Simone
Prof. Andreas Knopp ist überzeugt davon, dass Sachsen von der deutschen Raumfahrt-Offensive profitieren kann.
Prof. Andreas Knopp ist überzeugt davon, dass Sachsen von der deutschen Raumfahrt-Offensive profitieren kann. Bild: Uni der Bundeswehr/Sabrina Simone
Sachsen
Satelliten-Experte aus dem Vogtland über Chancen der Raumfahrt-Offensive für Sachsen: „Wir sollten größer denken“
Redakteur
Von Tino Beyer
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Chemnitz/Bad Elster. Die Bundesregierung will bis 2030 insgesamt 35 Milliarden Euro für Weltraumprojekte und eine Sicherheitsarchitektur im All bereitstellen. Kann Südwestsachsen davon profitieren? Mit Prof. Andreas Knopp kommt einer der größten deutschen Experten auf dem Gebiet der Satellitenkommunikation aus Bad Elster. Tino Beyer hat mit ihm gesprochen.

Freie Presse: Was bedeutet die neue Strategie, die Verteidigungsminister Pistorius jüngst vorgestellt hat, für Deutschland?
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
07.10.2025
2 min.
Erzgebirge: Stadtwerke-Geschäftsführer tritt zurück
Geschäftsführer Udo Moritz verlässt die Stadtwerke Annaberg-Buchholz.
Der kommunale Energieversorger aus Annaberg-Buchholz verliert seine Doppelspitze. Udo Moritz verlässt das Unternehmen nach mehr als 30 Jahren.
Patrick Herrl
25.08.2025
3 min.
Bewegung um Technisat-Werk: Raumfahrtfirmen wollen sich Betrieb in Schöneck anschauen
Hat das Schönecker Werk doch noch eine Zukunft?
Hat der Technisat-Standort im Vogtland doch noch eine Zukunft? Eine Familie aus Bad Elster hat Kontakt zu potenziellen Investoren hergestellt.
Tino Beyer
07.10.2025
5 min.
„Ich werde die Wohnung nie mehr vermieten“: Messi-Mieter hinterlässt in Chemnitz völlig verwüstete Wohnung
Karl-Heinz Keupp ist fassungslos. Seine Wohnung hat er kaum noch wiedererkannt.
Sein letzter Mieter hinterließ tonnenweise Müll, Dreck und beschmierte Wände. Auf den Kosten wird der Eigentümer sitzen bleiben. Aus Sicht eines Anwalts hätte es aber noch viel schlimmer kommen können.
Denise Märkisch
25.09.2025
5 min.
35 Milliarden für deutsche "Sicherheitsarchitektur" im All
Boris Pistorius (SPD)
Satelliten im Visier: Der Verteidigungsminister warnt, dass gezielte Angriffe im All ganze Staaten lahmlegen könnten. Die Bundesregierung gibt nun Milliarden für Gegenmaßnahmen.
Carsten Hoffmann, dpa
11:17 Uhr
2 min.
"Mängelmelder Post": Netzagentur sammelt Beschwerden
Probleme bei der Paketzustellung? Keine Postfiliale in der Nähe? Der Mängelmelder Post der Bundesnetzagentur nimmt ab sofort Beschwerden entgegen. (Symbolbild)
Ärger mit verspäteten Briefen oder geschlossenen Filialen? Ein neues Portal der Bundesnetzagentur wendet sich an genervte Postkunden – und will Missstände schneller aufdecken.
11:19 Uhr
2 min.
Polizei geht bei Bürgermeisterin weiter von Lebensgefahr aus
Auch am Morgen nach der Tat standen Polizeiautos vor dem Haus der Bürgermeisterin.
Bei einem Angriff in ihrem Haus wurde die Bürgermeisterin von Herdecke mit mehreren Messerstichen lebensbedrohlich verletzt. Auch am Morgen danach sprechen die Ermittler weiter von Lebensgefahr.
Mehr Artikel