Schlag gegen Drogenbande in Sachsen: Mehr als 500 Kilogramm Kokain sichergestellt

In Bananenkisten versteckt sollte das Kokain eingeschleust werden: Doch Mitarbeiter einer Fruchtreiferei in Sachsen entdeckten die Päckchen. Deren Straßenverkehrswert: mehr als 50 Millionen Euro.

Drogenfahnder haben in einer Fruchtreiferei in Grimma (Landkreis Leipzig) 590 Kilogramm Kokain in Bananenkisten entdeckt. Das Rauschgift habe einen Straßenverkaufswert im mittleren zweistelligen Millionenbereich, teilte das Landeskriminalamt (LKA) Sachsen mit. Zur Herkunft der Drogen machte das LKA keine Angaben.