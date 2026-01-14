MENÜ
  • „Schluss mit Sonntagsreden und Lippenbekenntnissen“: Was die neue „Allianz für Sachsen“ von Kretschmers Koalition verlangt

Sachsens Wirtschaftsminister Dirk Panter (SPD) bei einem Besuch des Betriebs vom Chemnitzer IHK-Präsidenten Max Jankowsky.
Sachsens Wirtschaftsminister Dirk Panter (SPD) bei einem Besuch des Betriebs vom Chemnitzer IHK-Präsidenten Max Jankowsky. Bild: Georg Ulrich Dostmann/ERZ-Foto/Archiv
Sachsens Arbeitgeberpräsident Jörg Brückner.
Sachsens Arbeitgeberpräsident Jörg Brückner. Bild: Steffen Füssel/VSW/dpa/Archiv
Bei der Unterzeichnung einer Vereinbarung zur innersächsischen Aufteilung von Bundesmitteln für Infrastrukturmaßnahmen: Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU), Vize-Ministerpräsidentin Petra Köpping (SPD), SSG-Präsident Bert Wendsche (parteilos) und Landkreistagspräsident Henry Graichen (CDU).
Bei der Unterzeichnung einer Vereinbarung zur innersächsischen Aufteilung von Bundesmitteln für Infrastrukturmaßnahmen: Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU), Vize-Ministerpräsidentin Petra Köpping (SPD), SSG-Präsident Bert Wendsche (parteilos) und Landkreistagspräsident Henry Graichen (CDU). Bild: Tobias Wolf/Archiv
Handwerkstagspräsident Uwe Nostitz.
Handwerkstagspräsident Uwe Nostitz. Bild: Sebastian Kahnert/dpa/Archiv
Sachsen
„Schluss mit Sonntagsreden und Lippenbekenntnissen“: Was die neue „Allianz für Sachsen“ von Kretschmers Koalition verlangt
Von Tino Moritz
Verbandschefs aus Wirtschaft und Kommunen halten eine „Reformagenda“ für überfällig. Spätestens zur Jahresmitte wollen sie Ergebnisse sehen.

Es ist das selbe Bündnis aus Wirtschaft und Kommunen, das schon im vergangenen Jahr vereint vor dem sogenannten Bildungsurlaub warnte. Nun haben sich Handwerks-, Industrie- und Handelskammern, die Vereinigung der Sächsischen Wirtschaft (VSW) sowie Landkreis-, Städte- und Gemeindetag als „Allianz für Sachsen“ einen Forderungskatalog an...
