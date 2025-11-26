Schnee, Glätte und Unfälle: Das müssen Autofahrer zwischen Vogtland und Mittelsachsen jetzt wissen

Zur Wochenmitte hat sich winterliches Wetter über Südwestsachsen eingenistet. Autofahrer auf dem Weg zur Arbeit mussten sich auf Schnee und Eis einstellen.

Chemnitz. Für die Menschen in Südwestsachsen begann der heutige Mittwoch mit Schnee und teils auch Glätte. Teils kam es zu Unfällen.

So meldet die Polizeidirektion Chemnitz am Morgen gegenüber der „Freien Presse“ ein erhöhtes Unfallaufkommen in ihrem Zuständigkeitsbereich aufgrund der Wetterlage. Im erzgebirgischen Sehmatal gab es nach einem Frontal-Crash eine schwer und eine leichtverletzte Person.

Ganz anders die Lage bei der Zwickauer Polizeidirektion. Ein Sprecher meldet: „In unserem Bereich ist es relativ ruhig. Wir haben derzeit keine vermehrten Verkehrsunfälle, die auf die Wetterbedingungen zurückzuführen sind.“

Schneefront über Sachsen

Klar ist: Schneefälle werden uns heute den ganzen Tag über begleiten. Grund dafür: Sachsen befindet sich am Rand eines Tiefdruckgebietes über Süd- und Osteuropa, erklärt Robert Noth vom Deutschen Wetterdienst (DWD) in Leipzig. „Das sorgt mit kalter, feuchter Luft für diese Schneefälle.“

Derzeit liegt eine Schneefront über Sachsen, von der Oberlausitz bis nach Westsachsen. Diese zieht nur langsam in Richtung Tschechien ab, wird dabei gegen das Erzgebirge sowie die Höhenlagen des Vogtlands geschoben.

Am Morgen lagen in Chemnitz zwei Zentimeter Schnee, in Marienberg neun Zentimeter und auf dem Fichtelberg 20 Zentimeter, berichtet Noth. „Und da kommt auch noch ein bisschen was dazu.“ Da die Tageshöchsttemperaturen heute vermutlich kaum über den Gefrierpunkt hinaus gehen, wird der Neuschnee auch nicht wegtauen.

Zwar lassen die Schneefälle insbesondere in tieferen Lagen später nach, aber auch im Feierabendverkehr muss weiterhin mit Schnee und Schneeregen gerechnet werden, mahnt der DWD-Experte. Oberhalb von 600 Metern schneit es stärker, auch die Glättegefahr nimmt mit der Höhe zu. Und auch in der Nacht könnten in Südwestsachsen weiterhin Flocken vom Himmel fallen.

Am Wochenende wird es herbstlich

Und morgen? Die Niederschläge schwächen sich nachts ab, das Tief zieht weg. Hochdruckeinfluss macht sich breit. „Morgen früh beziehungsweise ausgangs der Nacht reißt die Bewölkung auf“, erklärt Noth. „Dann kann es noch mal ordentlich abkühlen auf -4 bis -1 Grad Celsius.“ Dann kann es wieder glatt werden. Autofahrer auf dem Weg zur Arbeit sollten vorsichtig sein.

Am Donnerstag selbst bleibt es wohl niederschlagsfrei, bei Höchsttemperaturen von 4 Grad Celsius. Am Freitag greift dann von Westen her eine Warmfront auf Sachsen über. Es wird bewölkt und regnerisch. Ob der Regen bereits in der ersten Tageshälfte fällt oder erst in der zweiten, ist derzeit noch unklar. Was klar ist: Das Thermometer steigt dann auf bis zu 6 Grad.

Mild bleibt es auch am Wochenende. „Das winterliche Intermezzo ist erstmal vorbei“, lässt Meteorologe Noth wissen. Dann erwartet uns feuchtes Herbstwetter mit Höchstwerten um die 6 Grad. (phy)