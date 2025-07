Schon um die 30 Rudel: Sachsen will den Wolf leichter abschießen lassen

Die EU hat die Jagd auf den Wolf erleichtert. Doch noch stehen deutsche Regelungen dem entgegen. Jetzt machen Sachsen, Bayern, Hessen und Berlin Druck auf den Bund.

Dresden. Der Wolf fühlt sich wohl in Sachsen: Um die 30 Rudel haben ihre Reviere im Freistaat, reißen vor allem Wildtiere. Aber auch über Schafe und Rinder fallen die Wölfe regelmäßig her.

Forderung: Bund soll „günstigen Erhaltungszustand“ nach Brüssel melden

Jetzt machen Sachsen, Bayern, Hessen und Berlin Druck auf den Bund. Der Wolf (Canis lupus) soll schnellstmöglich ins Jagdrecht aufgenommen werden. In ihrem gemeinsamen Schreiben fordern die vier Länder: Der Bund soll der EU endlich melden, dass es in Deutschland inzwischen ausreichend Wölfe gibt, um diese Art langfristig dort zu erhalten. Die Bürokratie spricht in diesem Fall von einem „günstigen Erhaltungszustand“. Das würde in Deutschland eine „effektive Bestandsregulierung“ ermöglichen: Es könnte leichter zum Halali auf den Wolf geblasen werden.

Wolfsstatus von „streng geschützt“ auf „geschützt“ herabgesenkt

Der Hintergrund: Die sogenannte Flora-Fauna-Habitat-Richtlinie der EU sieht vor, dass Tierarten mit „günstigem Erhaltungszustand“ nicht mehr streng geschützt werden müssen. Im März hat die EU den Schutzstatus des Wolfs in Europa bereits auf „geschützt“ abgesenkt. Bis dahin galt der Wolf europaweit als „streng geschützt“ – selbst Problemtiere durften nur in absoluten Ausnahmefällen getötet werden. Die Mitgliedsstaaten haben dem im April zugestimmt. Damit gibt es nun einen Spielraum für die regionale Regulierung – sprich: der Wolf kann ins deutsche Jagdrecht aufgenommen werden.

Wolf breitet sich aus

Die Zeiten, in denen der Wolf in Deutschland als ausgestorben galt, sind längst vorbei. Stattdessen wächst ihre Anzahl von Jahr zu Jahr. Mittlerweile streifen mehr als 100 fortpflanzungsfähige Rudel und Paare durch Deutschland. Seit der letzten Zählung sind Hunderte Wölfe dazugekommen. So haben die Bundesländer zwischen Mai 2023 und April 2024 dem Bundesamt für Naturschutz 1601 Wölfe gemeldet. Im Jahr zuvor waren es 1339 gewesen.

Um die 170 Schafe, Rinder und Ziegen allein in Sachsen in diesem Jahr gerissen

Immer wieder kommt es zu Wolfsrissen von Weidetieren bei Landwirten und Tierhaltern. 172 Nutztiere waren es allein im Freistaat in den ersten Monaten in diesem Jahr, so die Bilanz des Landesumweltamtes. „Betrachten wir es nüchtern“, sagt Sachsens Umweltminister Georg-Ludwig von Breitenbuch (CDU). „Der Artenschutz verfolgt das Ziel eines günstigen Erhaltungszustands. Diesen haben wir beim Wolf erreicht.“ Das könne mit Überzeugung nach Brüssel gemeldet werden. „Nun braucht es zügige Antworten aus Berlin zum Jagdrecht, dem Bestandsmanagement und damit zum Schutz unserer Weidetiere.“

Hessens Umweltminister: Raus aus der Grauzone, rein ins Jagdrecht

Auch Bayerns Umweltminister Thorsten Glauber (Freie Wähler) fordert ein regionales Bestandsmanagement – und das Recht, Wölfe zu schießen, wenn es nötig ist. „Der Wolf muss rechtssicher gejagt werden können“, sagt Glauber. „Bayern steht an der Seite der Weidetierhalter.“ Hessens Umweltminister Ingmar Jung (CDU) ergänzt: „Es ist höchste Zeit, die Realität anzuerkennen. Der Wolf hat in Deutschland einen günstigen Erhaltungszustand erreicht – und das muss endlich auch politisch Konsequenzen haben.“ Er fordert: „Raus aus der Grauzone, rein ins Jagdrecht!“

Das sieht der Koalitionsvertrag vor

Im Koalitionsvertrag der neuen Bundesregierung ist festgehalten, dass die Entscheidung auf EU-Ebene unverzüglich in deutsches Recht übernommen werden soll. „Auch künftig bleibt der Wolf eine geschützte Tierart“, erklärte eine Sprecherin dazu. Er werde nicht pauschal zum Abschuss freigegeben. Problematische Wölfe könnten aber einfacher abgeschossen werden. „Es ist in unserem Sinne, dass Regionen, in denen es vermehrt zu Problemen kommt, eine leichtere Handhabe im Umgang mit dem Wolf bekommen.“ Auch der Bundesrat hatte zuletzt zu einem leichteren Abschuss gedrängt.

Umweltschützer: Keine wissenschaftliche Begründung für Bejagung

Der Europaabgeordnete Sebastian Everding von der deutschen Tierschutzpartei bezeichnete das gesamte Vorgehen der EU gegen den Wolf als „skandalös“. „Wir befinden uns im rasantesten Artensterben der Erdgeschichte und die EU hat auf ein von Menschen zu verantwortendes Problem - Weidehaltung ohne ausreichenden Herdenschutz - nur das Töten einer streng geschützten Art als Antwort“, erklärte er nach dem Beschluss. Auch andere Umweltschützer kritisieren , es gebe keine wissenschaftliche Grundlage dafür, dass die Bejagung des Wolfs zu weniger Nutztierrissen führe. „Das Ausmaß der Nutztierrisse wird durch die Qualität des Herdenschutzes bestimmt und nicht durch die Zahl der Wölfe“, heißt es. Die Behauptung, dass Wölfe in Deutschland für Menschen eine Gefahr darstellen, widerspreche zudem allen Erfahrungen seit der Rückkehr des Wolfs nach Deutschland. (juerg)