Schon wieder das Herz: „Aschenbrödel“-Prinz Pavel Trávníček erneut operiert

Gemeinsam mit Libuse Safránková bildete Pavel Trávnícek das Hauptdarsteller-Duo im beliebten Weihnachtsklassiker. Jetzt kommen Nachrichten aus Tschechien, die seine Fans besorgen dürften.

Chemnitz. Schon wieder hat sich Schauspieler Pavel Trávníček („Drei Haselnüsse für Aschenbrödel“) einer Herz-OP unterziehen müssen.

Das berichtet etwa die „Sächsische Zeitung“ unter Berufung auf tschechische Boulevardmedien. Demnach musste der 75-Jährige am Montag vier Stunden in einer Prager Klinik operiert werden.

Seine Ehefrau und Managerin Monika wandte sich laut dem Boulevardblatt „Blesk“ gestern via Instagram an die Fans ihres Mannes: „Aufgrund seines Krankenhausaufenthalts müssen wir vorerst alle geplanten Veranstaltungen mit Pavel Trávníček absagen. Vielen Dank für Euer Verständnis.“

Erste Herz-Operation im Sommer

Bereits im vergangenen Sommer war Trávníček nach einem Herzinfarkt ein Schrittmacher eingesetzt worden. Zunächst fühlte sich der Schauspieler gut, bekam jedoch im Dezember eine Bronchitis. Zum Jahreswechsel kam er schließlich ins Krankenhaus, wo er mehrere Tage lang auf den Eingriff vorbereitet wurde.

Durch die Herz-Operation verpasste er nicht nur den neunten Geburtstag seines Sohnes Maxim, auch die Fans dürften in Sorge um „ihren“ bekannten Prinzen aus dem Weihnachtsklassiker „Drei Haselnüsse für Aschenbrödel“ sein.

Wie das Boulevardmedium „Aha“ meldet, sei die OP jedoch nach Plan verlaufen, so Monika Trávníček. (phy)