Sachsen
An den Grundschulen fiel landesweit etwas mehr Unterricht als im ersten Halbjahr 2024/25 aus - insgesamt aber gab es einen Rückgang. Vor allem Oberschüler profitierten.
Im ersten Schulhalbjahr ist in Sachsen jede elfte Unterrichtsstunde ausgefallen. Dies geht aus der am Dienstag von Kultusminister Conrad Clemens (CDU) vorgestellten Bilanz hervor. Danach fielen 9,1 Prozent der Unterrichtsstunden aus, die meisten davon (5,8 Prozent) außerplanmäßig, also beispielsweise durch Krankheit des Lehrers oder durch den...
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Erschienen am: 17.03.2026 | 13:00 Uhr© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG