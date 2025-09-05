Selbstbestimmungsgesetz: So viele Menschen ließen im Erzgebirge und in Chemnitz ihr Geschlecht ändern

Der Fall der flüchtigen Rechtsextremistin Marla Svenja Liebich befeuert die Debatte um das Gesetz. Eine Landtagsanfrage liefert jetzt Zahlen aus den Standesämtern.

Ein Rechtsextremist hetzt gegen queere Personen, wird wegen Volksverhetzung verurteilt – und lässt anschließend selbst seinen Geschlechtseintrag ändern: Als Transfrau sollte Marla Svenja Liebich vergangene Woche eine Haftstrafe im Chemnitzer Frauengefängnis antreten - und flüchtete. Der bizarre Fall hat eine Debatte um das neue...