  • Selbstbestimmungsgesetz: So viele Menschen ließen im Erzgebirge und in Chemnitz ihr Geschlecht ändern

Das Lego-Set „Jeder ist besonders" mit Figuren in den Regenbogenfarben als Symbol für Diversität. Seit November 2024 kann man auch in sächsischen Kommunen unkompliziert seinen Geschlechtseintrag ändern lassen.
Das Lego-Set „Jeder ist besonders“ mit Figuren in den Regenbogenfarben als Symbol für Diversität. Seit November 2024 kann man auch in sächsischen Kommunen unkompliziert seinen Geschlechtseintrag ändern lassen. Bild: Panama Pictures/Imago
Das Lego-Set „Jeder ist besonders“ mit Figuren in den Regenbogenfarben als Symbol für Diversität. Seit November 2024 kann man auch in sächsischen Kommunen unkompliziert seinen Geschlechtseintrag ändern lassen.
Das Lego-Set „Jeder ist besonders“ mit Figuren in den Regenbogenfarben als Symbol für Diversität. Seit November 2024 kann man auch in sächsischen Kommunen unkompliziert seinen Geschlechtseintrag ändern lassen. Bild: Panama Pictures/Imago
Sachsen
Selbstbestimmungsgesetz: So viele Menschen ließen im Erzgebirge und in Chemnitz ihr Geschlecht ändern
Redakteur
Von Oliver Hach
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Der Fall der flüchtigen Rechtsextremistin Marla Svenja Liebich befeuert die Debatte um das Gesetz. Eine Landtagsanfrage liefert jetzt Zahlen aus den Standesämtern.

Ein Rechtsextremist hetzt gegen queere Personen, wird wegen Volksverhetzung verurteilt – und lässt anschließend selbst seinen Geschlechtseintrag ändern: Als Transfrau sollte Marla Svenja Liebich vergangene Woche eine Haftstrafe im Chemnitzer Frauengefängnis antreten - und flüchtete. Der bizarre Fall hat eine Debatte um das neue...
