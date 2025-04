Shein, Temu und Co.: Wird der Flughafen Leipzig/Halle zur Drehscheibe für China-Produkte?

Trotz Beschwerden über mangelnde Qualität: Plattformen wie Shein und Temu boomen, die Kundschaft ordert massenhaft Billigware aus Fernost. Im sächsischen Schkeuditz will man auch davon profitieren.

Leipzig.

Ob eine Bluse für unter 5 Euro, Wanderschuhe für 12,21 Euro oder ein 150-teiliges Werkzeug-Set für knapp über 15 Euro: Wer Billigware aus China sucht, wird bei Plattformen wie Shein oder Temu fündig. Die Plattformen aus Fernost boomen. Nun will auch der Flughafen Leipzig/Halle ein Stück vom Kuchen abhaben.

Das berichtet die Leipziger Volkszeitung (LVZ). Demnach sollen am Airport die Frachtflüge von und nach Asien ausgebaut werden. Und schon seit Januar 2025 kommen jede Woche zwei Maschinen aus China in Leipzig an. Im Bauch der Frachtflieger: Waren von Temu und Co..

Für die Flüge verantwortlich ist das Unternehmen Shaoke Logistics. Die Firma organisiert den Transport aus der Volksrepublik in die Welt und bietet etwa auch bei der Zollabwicklung Hilfe an – was wiederum den Versandplattformen Arbeit und Geld spart.

Ziel: Ein Frachtflug aus China pro Tag

Nicht nur die Flughafenbetreiber wollen nun mehr Flüge aus China in Leipzig/Halle landen sehen, auch bei Shaoke ist der Wunsch nach mehr da. „Unser Ziel ist es, die Frequenz deutlich zu erhöhen – wir wollen noch in diesem Jahr auf einen täglichen Flug aufstocken“, zitiert die LVZ Geschäftsführer Chen Shi.

Nachdem Amazon Air sein Luftfrachtzentrum am Flughafen Leipzig/Halle geschlossen hat und der Logistiker DHL seinen Betrieb vor allem nachts abwickle, kämen die Frachtmaschinen aus China offenbar sehr recht, um die vorhandene Infrastruktur am Airport auch tagsüber auszulasten. Dabei soll auch die Lage helfen. „Wir liegen als einer der ersten Einflugspunkte in Europa vorteilhaft auf der Landkarte“, so Götz Ahmelmann, der Vorstandschef der Mitteldeutschen Flughafen AG, gegenüber der LVZ.

DHL-Frachtmaschinen am Luftfrachtzentrum auf dem Flughafen Leipzig/Halle. Bild: Hendrik Schmidt/dpa DHL-Frachtmaschinen am Luftfrachtzentrum auf dem Flughafen Leipzig/Halle. Bild: Hendrik Schmidt/dpa

Ob bald täglich Maschinen mit Waren von Shein, Temu und Co. in Schkeuditz landen und der Flughafen quasi zur Drehscheibe für Billigwaren aus Fernost wird? Unklar. Zum einen verfüge Shaoke nicht über eigene Maschinen, ist also auf Charterflüge angewiesen. Und dann ist die EU nicht unbedingt gut auf die Online-Plattformen aus China zu sprechen.

EU will Gebühr für kleinere Pakete

Anfang Februar wurde bekannt, dass Europas Verbraucherschutzbehörden gegen Shein vorgehen. Grund: Beschwerden der Kunden wegen mangelnder Qualität oder irreführender Rücksendeangaben häuften sich, so die Tagesschau. „Wir müssen dafür sorgen, dass Waren, die auf unseren Markt gelangen, sicher sind“, so EU-Verbraucherschutzkommissar Michael McGrath. Auch soll schärfer kontrolliert, mangelhafte Produkte vom Markt genommen werden.

Zudem wolle Brüssel eine Bearbeitungsgebühr für Pakete von Onlinehändlern wie etwa Temu und Shein einführen. Bisher sind Sendungen im Wert von bis zu 150 Euro zollbefreit – das würde dann wegfallen.

Dadurch sollten die Kosten für Zollbehörden, die angesichts der enormen Menge an Paketsendungen entstehen, ausgeglichen werden. Demnach wurden im Jahr 2024 knapp 4,6 Milliarden Pakete mit einem Warenwert von unter 22 Euro in die EU importiert – rund 90 Prozent davon kamen aus China. (phy)