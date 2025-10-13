Sieben-Jahres-Modell für Sachsens Lehrkräfte: Kultusminister Clemens schlägt Arbeitszeitkonto vor

Sachsen
Zur Pflicht will CDU-Mann Clemens die Einführung von Arbeitszeitkonten für Lehrer nicht machen - und verweist auf brandaktuelle Untersuchungsergebnisse.
Kultusminister Conrad Clemens (CDU) will ab kommendem Schuljahr freiwillige Arbeitszeitkonten für Sachsens Lehrkräfte einführen. „Die verpflichtende Vorgriffstunde ist für Sachsen erst mal vom Tisch“, kündigte er in Dresden an. Zur Begründung verwies er auf die „volle Auslastung unserer Lehrkräfte“. Es sei indes eine „sehr...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.