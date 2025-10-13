Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
  • Sieben-Jahres-Modell für Sachsens Lehrkräfte: Kultusminister Clemens schlägt Arbeitszeitkonto vor

Einmaleins mit Sachsens Kultusminister Conrad Clemens (CDU): drei Jahre lang ein oder zwei Stunden mehr unterrichten, drei Jahre lang ein oder zwei Stunden weniger - und mitten drin ein Jahr ohne mehr oder weniger.
Einmaleins mit Sachsens Kultusminister Conrad Clemens (CDU): drei Jahre lang ein oder zwei Stunden mehr unterrichten, drei Jahre lang ein oder zwei Stunden weniger - und mitten drin ein Jahr ohne mehr oder weniger.
Sieben-Jahres-Modell für Sachsens Lehrkräfte: Kultusminister Clemens schlägt Arbeitszeitkonto vor
Redakteur
Von Tino Moritz
Zur Pflicht will CDU-Mann Clemens die Einführung von Arbeitszeitkonten für Lehrer nicht machen - und verweist auf brandaktuelle Untersuchungsergebnisse.

Kultusminister Conrad Clemens (CDU) will ab kommendem Schuljahr freiwillige Arbeitszeitkonten für Sachsens Lehrkräfte einführen. „Die verpflichtende Vorgriffstunde ist für Sachsen erst mal vom Tisch“, kündigte er in Dresden an. Zur Begründung verwies er auf die „volle Auslastung unserer Lehrkräfte“. Es sei indes eine „sehr...
