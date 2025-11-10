Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
  • Sinkende Schülerzahlen an Sachsens Grundschulen: Minister streicht ab 2026 bisherige „Buschzulage“ - fast überall

Sachsens Kultusminister Conrad Clemens (CDU) bei einem Schulbesuch im August. Für künftige Grundschullehrer, die ab Februar 2026 ihr Referendariat beginnen, entfällt der Anwärtersonderzuschlag von monatlich knapp 1260 Euro brutto.
Sachsens Kultusminister Conrad Clemens (CDU) bei einem Schulbesuch im August. Für künftige Grundschullehrer, die ab Februar 2026 ihr Referendariat beginnen, entfällt der Anwärtersonderzuschlag von monatlich knapp 1260 Euro brutto.
Sachsen
Sinkende Schülerzahlen an Sachsens Grundschulen: Minister streicht ab 2026 bisherige „Buschzulage“ - fast überall
Redakteur
Von Tino Moritz
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Mit 3052 Euro brutto gehören viele angehende Lehrkräfte in Sachsen bundesweit zu den Spitzenverdienern unter Referendaren. Ab Februar hängt die Chance auf den Sonderzuschlag aber von der Schulart ab.

Nach dem Schuljahr 2023/24 begann auch das Schuljahr 2024/25 in Sachsen mit einer Besonderheit: Während wegen zahlreicher Zugänge in älteren Jahrgängen - vorwiegend aus der Ukraine - Sachsens Schülerschaft insgesamt zulegte, sank die Anzahl der neuen Erstklässler, dieses Mal um gut 3500 im Vergleich zum Vorjahr. In Sachsens Kitas ist der...
