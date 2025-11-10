Sinkende Schülerzahlen an Sachsens Grundschulen: Minister streicht ab 2026 bisherige „Buschzulage“ - fast überall

Mit 3052 Euro brutto gehören viele angehende Lehrkräfte in Sachsen bundesweit zu den Spitzenverdienern unter Referendaren. Ab Februar hängt die Chance auf den Sonderzuschlag aber von der Schulart ab.

Nach dem Schuljahr 2023/24 begann auch das Schuljahr 2024/25 in Sachsen mit einer Besonderheit: Während wegen zahlreicher Zugänge in älteren Jahrgängen - vorwiegend aus der Ukraine - Sachsens Schülerschaft insgesamt zulegte, sank die Anzahl der neuen Erstklässler, dieses Mal um gut 3500 im Vergleich zum Vorjahr. In Sachsens Kitas ist der... Nach dem Schuljahr 2023/24 begann auch das Schuljahr 2024/25 in Sachsen mit einer Besonderheit: Während wegen zahlreicher Zugänge in älteren Jahrgängen - vorwiegend aus der Ukraine - Sachsens Schülerschaft insgesamt zulegte, sank die Anzahl der neuen Erstklässler, dieses Mal um gut 3500 im Vergleich zum Vorjahr. In Sachsens Kitas ist der...