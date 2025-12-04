So tricksen Taschendiebe auf Sachsens Weihnachtsmärkten - Polizei warnt

Gedrängel, volle Busse, Bahnen und Geschäfte - in das Getümmel in den Städten und auf den Weihnachtsmärkten im Erzgebirge, Vogtland, in Freiberg, Dresden und Chemnitz mischen sich auch Taschendiebe. So raffiniert gehen sie vor - und so können sich die Bürger schützen.

Chemnitz Dresden. Sachsens Polizei warnt vor Taschendieben in der Vorweihnachtszeit. Am Mittwoch haben sich bei den Beamten gleich sieben Frauen und Männer gemeldet, denen bei einem Weihnachtsmarktbesuch in der Dresdner Innenstadt das Portemonnaie gestohlen wurde. In fünf Fällen seien die Geldbörsen aus dem Rucksack geklaut worden, erklärte Polizeisprecher Rocco Reichel. „Zweimal wurden die Portemonnaies aus einer Umhängetasche entwendet.“ Ende November waren auch schon zwei Seniorinnen im Chemnitzer Neefepark Opfer von Taschendieben geworden.

Lichterglanz zieht Kriminelle an

Ob in Dresden oder Chemnitz, ob auf den Weihnachtsmärkten im Erzgebirge, im Vogtland, in Zwickau oder in Mittelsachsen - das Weihnachtsshopping und der Lichterglanz ziehen nicht nur Hunderttausende Besucher in der Vorweihnachtszeit in die Innenstädte. Auch Kriminelle mischen sich gerne unter die Leute und nutzen den Trubel und die Enge, um Beute zu machen. Dabei gehen sie immer raffinierter vor.

Landeskriminalamt: Professionell agierende Täter

„Taschendiebe sind professionell agierende Täter, die häufig grenzüberschreitend in ganz Europa aktiv sind“, warnte eine Sprecherin des sächsischen Landeskriminalamts schon vor einigen Jahren. Sie gingen meist in Teams von mindestens zwei bis drei Tätern arbeitsteilig vor, spähten potenzielle Opfer aus, verfolgten sie und seien schnell wieder weg.

So gehen die Langfinger meist vor

„Häufig nutzen sie Ablenkungsmanöver wie Anrempeln, Ansprechen, vermeintlich freundliche Gesten und Berührungen oder ein absichtlich verursachtes Gedränge“, beschreibt das LKA das Vorgehen. Das Schema sei meist dasselbe. Einer lenke das Opfer ab, indem er etwa dessen Kleidung beschmutze und dann beim Säubern helfe, der Zweite stehle die Beute und gebe sie an einen Dritten weiter, der dann verschwinde und bequem in der Menge untertauche. Oder die Diebe bitten um Kleingeld. Während das Opfer bereitwillig die Geldbörse öffnet, ziehen sie schon unbemerkt die Scheine heraus. Manchmal werfen die Täter sogar selbst kleine Münzen in die Geldbörse, damit das Opfer abgelenkt ist. Manchmal fragt einer der Täter auch nach dem Weg, spricht Reisende an Bahnhöfen oder Markteingängen an, während sei Komplize währenddessen die Umhängetasche plündert.

Für das gesamte Jahr 2024 registrierte die Polizei 107.720 Taschendiebstähle in Deutschland. Bitter: Die Aufklärungsquote liegt bei nur sieben Prozent. Und gerade auf Weihnachtsmärkten, wo oftmals viel Gedränge in engen Gassen herrscht, sind die Bedingungen für Langfinger besonders günstig.

So können sich die Bürger schützen

Die Polizei rät daher dazu, besonders im Gedränge, bei Ablenkungen oder bei Anrempeln wachsam zu sein. Wertsachen sollten die Weihnachtsmarktbesucher in verschlossenen Innentaschen der Kleidung verstauen. Auch sollten Rucksäcke und Taschen am besten vor dem Körper getragen werden, damit man diese immer im Blick hat. „Misten Sie Ihr Portemonnaie aus und führen Sie Bargeld und Zahlungskarten nur in begrenztem Umfang mit sich“, empfiehlt die Polizei. „Tragen Sie niemals eine Notiz für Ihre PIN mit sich und verdecken Sie die PIN-Eingabe am Automaten oder Zahlungsterminal mit der Hand.“

Und was, wenn das nur mit dem Nötigsten ausgestattete Portemonnaie doch entwendet wurde? Dann sollten Betroffene umgehend die Zahlungskarten sperren. Das geht rund um die Uhr telefonisch über der Sperr-Notruf 116 116 oder per Sperr-App. Bereits erfolgte unberechtigte Abbuchungen sollten sofort bei der Bank oder Sparkasse reklamiert werden. Wer den Diebstahl seiner Geldbörse oder eine andere Straftat bemerkt, kann sich oft auch direkt an die Polizisten wenden, die auf den Weihnachtsmärkten Streife gehen. (juerg)