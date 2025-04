So viel Unterricht fällt an Ihrer Schule aus: Suchen Sie hier nach Ihrer Einrichtung

Die Ausfallstatistik an Sachsens Schulen kennt seit Jahren nur einen Trend - nach oben. Wenn Sie wissen wollen, wie Ihre Schule im Vergleich dasteht, geben wir Ihnen hier einen schulgenauen Überblick über den Rekord-Ausfall im ersten Halbjahr 2024/25.

Eltern von Schulkindern kennen das Problem. Es ist mal wieder Unterrichtsausfall. Doch ist das nur an der eigenen Schule so schlimm oder geht es anderen Eltern und Schülern da genauso? In unserer Tabelle sind 1382 Schulen aus Sachsen sowohl mit dem geplanten als auch dem gesamten Ausfall an Unterricht ausgewiesen. Geben Sie einfach den Namen...