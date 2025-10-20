Sondervermögen: So sollen die 4,8 Milliarden Euro vom Bund in Sachsen verteilt werden

Sachsen
Die Kommunen sollen mehr als die Hälfte des Bundesgeldes für Investitionen bekommen. Für den Strukturwandel in Südwestsachsen soll es 100 Millionen Euro geben.
Nach langen Verhandlungen sind sich Staatsregierung und kommunale Ebene über die Aufteilung des Bundessondervermögen „Infrastruktur und Klimaneutralität“ einig geworden. Rund 4,8 Milliarden Euro sollen über einen Zeitraum von zwölf Jahren fließen.
