Regionale Nachrichten und News
Regierungschef Michael Kretschmer (CDU), Vize-Ministerpräsidentin Petra Köpping (SPD), und die Vertreter der kommunalen Spitzenverbände Bert Wendsche und Henry Graichen (vorn, v.l.) unterschreiben die Vereinbarung über die Aufteilung des Sondervermögen. Bild: Tobias Wolf
Regierungschef Michael Kretschmer (CDU), Vize-Ministerpräsidentin Petra Köpping (SPD), und die Vertreter der kommunalen Spitzenverbände Bert Wendsche und Henry Graichen (vorn, v.l.) unterschreiben die Vereinbarung über die Aufteilung des Sondervermögen. Bild: Tobias Wolf
Sachsen
Sondervermögen: So sollen die 4,8 Milliarden Euro vom Bund in Sachsen verteilt werden
Redakteur
Von Tobias Wolf
Die Kommunen sollen mehr als die Hälfte des Bundesgeldes für Investitionen bekommen. Für den Strukturwandel in Südwestsachsen soll es 100 Millionen Euro geben.

Nach langen Verhandlungen sind sich Staatsregierung und kommunale Ebene über die Aufteilung des Bundessondervermögen „Infrastruktur und Klimaneutralität“ einig geworden. Rund 4,8 Milliarden Euro sollen über einen Zeitraum von zwölf Jahren fließen.
