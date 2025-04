Sonne satt am 1. Mai? So wird das Sachsen-Wetter am Tag der Arbeit

Der 1. Mai naht und auch im Freistaat fragt sich so mancher, ob er draußen bei Sonnenschein grillen kann oder ob es aus Eimern gießt. Die „Freie Presse“ hat die Antworten.

Chemnitz. Ob bei Kundgebungen oder gemütlich Grillen mit Freunden: Den 1. Mai verbringt jeder anders. Doch wie wird das Wetter am Tag der Arbeit in Sachsen? Die „Freie Presse“ hat nachgefragt. Und Meteorologe Peter Zedler vom Deutschen Wetterdienst (DWD) in Leipzig hat gute Nachrichten für alle, die es am Feiertag nach draußen zieht.

Doch eins nach dem anderen. Nachdem es in der Nacht auf Montag noch vereinzelt leichten Frost gab, verabschiedet dieser sich – und im Freistaat stehen uns im Lauf der Woche immer höhere Temperaturen ins Haus. Sachsen steht in den kommenden Tagen unter Hochdruckeinfluss, so Zedler. „Zeitweise gibt es mal lockere Wolkenfelder, aber es bleibt niederschlagsfrei“, lautet seine Prognose.

Sommerlich: Am Feiertag bis zu 28 Grad Celsius

Und die Temperaturen? Die Kurve zeigt nach oben. Am heutigen Montag steigt das Quecksilber auf bis zu 22 Grad Celsius, morgen sind schon 23 Grad möglich und am Mittwoch gar bis zu 25 Grad.

Am Donnerstag, dem 1. Mai, wird es schließlich sommerlich warm: bis zu 28 Grad sind drin. Auch am Feiertag bleibt es trocken. Doch der Tag der Arbeit markiert schon den Temperatur-Höhepunkt diese Woche. Danach fallen die Werte.

Am Freitag sind bei wechselnder Bewölkung, schwachem Wind und gelegentlichen Schauern noch Höchsttemperaturen von 26 Grad möglich. Das Wochenende bleibt zwar weitgehend niederschlagsfrei, berichtet der DWD-Experte, doch das Thermometer sinkt weiter: Am Samstag sind in der Spitze noch 22, am Sonntag nur noch 18 Grad angesagt.

Das bleibt dann auch erstmal so: Die neue Woche startet auf dem Niveau vom Wochenende. Immer wieder ziehen Wolken auf, doch ein größeres Regengebiet ist nicht in Sicht. Hier und da können aber ein paar Tropfen fallen. (phy)