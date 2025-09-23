Spektakel am Himmel über Sachsen: Darum steigen diese Woche bis zu 13 Polizeihubschrauber gleichzeitig auf

Es wird diese Woche laut und voll am Himmel über Sachsen: Bis zu 13 Hubschrauber werden gleichzeitig über den Freistaat hinwegdonnern - über einer sächsischen Stadt sogar im Formationsflug. Das ist der Grund.

Chemnitz Bautzen. Das gibt es selten: Gleich 13 Hubschrauber werden über deutschen Städten im Formationsflug zu sehen sein. In den Maschinen sitzen Nachwuchspiloten, die üben. Sie gehören zum 44. Ausbildungslehrgang für Berufspiloten der Bundespolizei und Länderpolizeien - und sind diesen Montag zu einer großen Ausbildungsrunde über Deutschland aufgebrochen. Noch bis zum Freitag werden deshalb spektakuläre und schwierige Flugmanöver am Himmel zu sehen sein - auch über Sachsen.

In Sachsen wird es am Donnerstag laut und voll am Himmel

Über Sachsen werden die Nachwuchspiloten der Bundes- und Länderpolizeien voraussichtlich am Donnerstag flugtaktische Manöver üben. Bild: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin Über Sachsen werden die Nachwuchspiloten der Bundes- und Länderpolizeien voraussichtlich am Donnerstag flugtaktische Manöver üben. Bild: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

Gestartet sind die Nachwuchspiloten am Montag in Sankt Augustin bei Bonn (Nordrhein-Westfalen). Ihre Route führt sie voraussichtlich diese Woche durch mehrere Bundesländer nach Gifhorn, Hamburg, Fuhlendorf, Barth, Neubrandenburg, Blumberg, Bautzen und Kassel-Calden und dann am Freitag wieder zurück nach Sankt Augustin. Über einigen Großstädten sollen die insgesamt 13 Hubschrauber auch im spektakulären Formationsflug zu sehen sein, teilt die Bundespolizei mit. Dazu zählt demnach auch Bautzen.

Formationsflug über Bautzen um die Mittagszeit

Am Donnerstag wird es dann den Planungen zufolge am Himmel über Sachsen laut werden: Dann werden die Hubschrauber um die Mittagszeit auf dem Weg von Blumberg bei Berlin nach Kassel-Calden den Freistaat durchqueren. Bautzen wird als Teil der Übung angesteuert, weil sich dort ein Stützpunkt des Flugdienstes der Bundespolizei befinde, wie Sprecherin Fiona Roloff auf Anfrage der „Freien Presse“ erklärt. Dort sollen die Piloten die taktischen Besonderheiten dieses Stützpunkts kennenlernen - und in Formation über die Stadt fliegen. „Nach derzeitiger Planung ist dort eine Landung gegen 11.45 Uhr und ein Start gegen 13.45 Uhr geplant“, so Fiona Roloff. Betankt soll es dann weiter in Richtung Kassel-Calden in Hessen gehen.

Keine weiteren Stadtüberflüge in Sachsen geplant

Die direkte Luftlinie würde die Piloten nördlich an Dresden und südlich an Leipzig vorbei nach Hessen führen. „Wo die Strecke genau entlang führen wird, kann aber nach derzeitiger Planung noch nicht gesagt werden“, so Polizeisprecherin Fiona Roloff. Weitere Städte in Sachsen sollen aber nicht direkt überflogen werden.

Zwei Nachwuchspiloten aus Sachsen dabei

Mit dabei sind Maschinen aus Brandenburg, Bayern, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Niedersachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen. Hubschrauber der sächsischen Landespolizei seien dieses Mal zwar nicht an dem Training beteiligt, erklärt Fiona Roloff. Zwei Pilotenschüler aus Sachsen nähmen aber daran teil.

Formationsflüge, taktische Einsätze, schwierige Manöver – das alles gehört zur letzten Ausbildungsphase der Nachwuchspiloten der Polizei. Schon seit Herbst 2023 läuft deren rund 22 Monate langer Lehrgang an der Luftfahrerschule in Sankt Augustin. Am 11. Dezember 2025 gibt es die Lizenzen. Dann sollen diese Piloten die Fliegerstaffeln des Bundes und der Länder in ganz Deutschland verstärken.

Das sind die Einsatzgebiete der Piloten

Mit 93 Hubschraubern ist die Bundespolizei-Fliegergruppe nach der Lufthansa der zweitgrößte Betreiber ziviler Luftfahrzeuge in Deutschland. Sie gehört nach eigenen Angaben zu den größten polizeilichen Flugdienstorganisationen weltweit. Die Crews überwachen Grenzen, Bahnstrecken und Küsten, helfen im Katastrophenschutz und bringen Eingreifkräfte blitzschnell an ihre Einsatzorte. (juerg)