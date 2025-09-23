Spionageverdacht in Sachsen-Anhalt: Mann aus Landkreis Zwickau soll Truppenübungsplatz ausgespäht haben

Ein Mann aus Westsachsen ist auf einem Truppenübungsplatz der Bundeswehr in Zeitz erwischt worden. Er sagt, er habe dort Pilze gesammelt. Die Behörden halten das für unglaubwürdig. Doch was hat der Mann dort tatsächlich gemacht?

Zeitz, Zwickau. Militäreinrichtungen der Bundeswehr in Sachsen-Anhalt sind zuletzt mehrfach mit Drohnen ausspioniert worden. Nun ermitteln die Behörden gegen einen 53-jährigen Deutschen: Er steht in Verdacht, einen Truppenübungsplatz der Bundeswehr in Sachsen-Anhalt ausgespäht zu haben.

Berichte: Verdächtiger stammt aus Landkreis Zwickau

Soldaten der Bundeswehr haben den Mann mit seinem Wagen auf dem Übungsplatz im Zeitzer Forst im Süden Sachsen-Anhalts erwischt und kontrolliert. Dieser Vorfall habe sich bereits am vergangenen Mittwoch ereignet, teilte eine Sprecherin der Polizei mit. Er sei von den Soldaten zum Verlassen des Geländes aufgefordert und dorthin begleitet worden. Wie die Leipziger Volkszeitung und die Sächsische Zeitung berichten, handelt es sich bei dem 53-jährigen Deutschen um einen Mann aus einer „kleineren Ortschaft“ im Landkreis Zwickau. Die Ermittlungen der Polizei dauerten noch an, so die Polizeisprecherin.

Sachse gab sich als Pilzsammler aus

Wie die „Mitteldeutsche Zeitung“ zuerst berichtet hatte, gab sich der Mann als Pilzsammler aus. Die Ermittler hielten das aber für unglaubwürdig. Auch das Bundesverteidigungsministerium sei über den Vorfall informiert worden.

Der Bundeswehrübungsplatz im Zeitzer Forst wird unter anderem vom Panzerpionierbataillon 701 aus dem thüringischen Gera genutzt. Nach Bundeswehrangaben sind die Soldaten im Ernstfall dafür verantwortlich, das Gefechtsfeld für die eigenen Truppen vorzubereiten. Sie schlagen Schneisen, überwinden Sperren und Gewässer. Das Panzerpionierbataillon 701 ist nach Angaben der Stadt Zeitz im Dreiländereck Thüringen, Sachsen-Anhalt und Sachsen verwurzelt. Rund 500 Soldatinnen und Soldaten gehören dem Bataillon an.

SPD-Innenpolitiker: „Dorthin verirrt man sich nicht versehentlich“

Das Bundesverteidigungsministerium und das Einsatzführungskommando der Bundeswehr wollten sich auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur nicht zu dem laufenden Verfahren äußern. Die Bewachung und der Schutz militärischer Sicherheitsbereiche sei für die Bundeswehr von hoher Priorität, sagte eine Sprecherin des Verteidigungsministeriums. „Wir sind auf mögliche Sicherheitsvorkommnisse eingestellt und reagieren anlassbezogen.“ Es gebe konkret auf die Liegenschaft und die mögliche Gefährdungslage zugeschnittene Absicherungsmaßnahmen.

„Es könnte für die russischen Dienste sicher sehr interessant sein, was man dort übt“, sagte der sachsen-anhaltische SPD-Innenpolitiker Rüdiger Erben der „Mitteldeutschen Zeitung“. „Dorthin verirrt man sich nicht versehentlich als harmloser Pilzsammler oder Spaziergänger.“

Drohnen spionieren Militäreinrichtungen aus

Auch Drohnenflüge über militärischen Anlagen beschäftigen die Sicherheitsbehörden. Nach Angaben des Innenministeriums in Magdeburg wurden im ersten Halbjahr 2025 zwei Vorfälle mit Drohnen über Bundeswehrstandorten in Sachsen-Anhalt registriert – im Vorjahr waren es vier, 2023 sogar 29 Fälle. Damals wurden am Standort Klietz mehrere Tausend ukrainische Soldaten ausgebildet. Zwar gebe es keine verifizierten Hinweise auf russische Geheimdienste hinter den Drohnenflügen, die Sichtung von Drohnen während der Ausbildung ukrainischer Soldaten lege aber zumindest eine geheimdienstliche Aktion nahe, so eine Sprecherin des Innenministeriums. Belegt oder widerlegt werden könne dies jedoch nicht. (juerg/dpa)