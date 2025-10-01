Standort in Gefahr: Sachsens Wirtschaft kämpft gegen weitere Lufthansa-Streichungen in Leipzig/Halle und Dresden

Zu hohe Steuern und Gebühren - die Lufthansa droht, auch in Leipzig und Dresden weitere Flugverbindungen zu streichen. Sachsens Wirtschaft ist alarmiert, warnt vor den Folgen - und hat Lufthansa-Chef Spohr einen Brief geschrieben.

Dresden/Chemnitz. Die Lufthansa hat kürzlich rund 130 Mitarbeitern an den sächsischen Flughäfen Leipzig/Halle und Dresden gekündigt, die Verbindung von Leipzig/Halle nach München wurde auch schon gestrichen. Eine zu geringe Auslastung, zu hohe Gebühren und Steuern, klagt der Branchenriese - und erwägt die Streichung weiterer Verbindungen auch an den ostdeutschen Flughäfen. Bei Sachsens Wirtschaftslenkern schrillen deshalb die Alarmglocken.

Wirtschaftsminister Panter: Würde Wettbewerbsfähigkeit Sachsens deutlich schwächen

Politik, Wirtschaft und Wissenschaft sind besorgt - und haben deshalb an den Lufthansa-Chef Carsten Spohr appelliert, die Verbindungen der Airline zu den Flughäfen Leipzig/Halle und Dresden nicht weiter einzuschränken. Denn das würde die Wettbewerbsfähigkeit dieser beiden Standorten und Sachsens deutlich schwächen, heißt es in dem Schreiben. Die beiden Airports seien unverzichtbare Knotenpunkte für die internationale Wettbewerbsfähigkeit Sachsen. Eine Anbindung an die Luftverkehrsdrehkreuze Frankfurt am Main und München sei von immenser Bedeutung. Besonders die Messe- und Kongressstandorte Leipzig und Dresden sowie die dynamisch wachsende Halbleiter- und Mikroelektronikindustrie wären von Flugstreichungen massiv betroffen. „Nicht nur für den Reiseverkehr, sondern in hohem Maße für den Wirtschafts- und Wissenschaftsstandort Sachsen und darüber hinaus für Mitteldeutschland insgesamt“. Eine weitere Reduzierung der Fluganbindungen würde ein falsches Signal an Investoren, Unternehmen und Forschung senden. Unterschrieben haben diesen Brief der sächsische Wirtschaftsminister Dirk Panter (SPD), die drei sächsischen IHK-Präsidenten Max Jankowsky, Andreas Sperl und Kristian Kirpal sowie Sachens Arbeitgeberpräsident Jörg Brückner, Silicon-Saxony-Chef Frank Bösenberg und die Rektorinnen der Unis in Dresden und Leipzig, Ursula M. Staudinger und Eva Inés Obergfell.

Chemnitzer IHK-Präsident: Jede Kürzung im Flugplan ist ein Rückschlag

„Ein leistungsfähiges und verlässliches Flughafensystem in Mitteldeutschland ist von zentraler Bedeutung für die wirtschaftliche Entwicklung der Region“, heißt es weiter in dem Brief. So sei die Metropolregion Dresden/Leipzig mit über 35.000 Wissenschaftlern und deren Zuarbeitern als drittgrößter Science Hub in Deutschland nach Berlin und München darauf angewiesen, gut erreichbar zu sein. „Sachsen steht mit seinen Hightech-Industrien, seinem starken Mittelstand und seiner exzellenten Forschungslandschaft im globalen Wettbewerb“, sagte der Präsident der IHK Chemnitz und Sprecher der Landesarbeitsgemeinschaft der sächsischen IHKs, Max Jankowsky. Ein gutes Angebot an Flugverbindungen und die Anbindung an wichtige Drehkreuze seien dafür eine Grundvoraussetzung. „Jede Kürzung im Flugplan ist ein Rückschlag.“

Wirtschaft fordert „faire Wettbewerbsbedingungen“ für Lufthansa

Der Leipziger IHK-Chef Fabian Magerl erklärte: „Die Kündigung des Lufthansa-Bodenpersonals muss ein Alarmsignal für die Politik sein.“ Es müssten jetzt die richtigen Schritte gegangen werden, damit Leipzig/Halle und Dresden als Flugstandorte wettbewerbsfähig bleiben. „In erster Linie gehört dazu die schnelle Senkung der Steuern und Abgaben für den Flugverkehr“, so Magerl. Das Bündnis aus Politik, Wirtschaft und Forschung fordert, die bestehenden Flugverbindungen mindestens zu erhalten und perspektivisch auszubauen. Zugleich müsse die Bundespolitik für faire Wettbewerbsbedingungen sorgen, heißt es in dem Brief.

Lufthansa arbeitet noch an neuen Flugplänen

Noch hat die Lufthansa nicht entschieden, wo im Sommerflugplan 2026 Flugverbindungen gestrichen werden. „Derzeit ist der Sommerflugplan 2026, der Ende März 2026 beginnt, in der Planung“, so ein Sprecher der Airline kürzlich auf Anfrage. „Wir gehen von einer Veröffentlichung gegen Ende Oktober/Anfang November 2025 aus.“ Welche Verbindungen ab und in Deutschland reduziert oder gestrichen werden könnten, hänge „unter anderem auch von den weiteren politischen Entscheidungen ab“. (juerg/dpa)