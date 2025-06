Starkregen, Hagel, Windstärke 10 in Sachsen? Am Mittwoch sind Unwetter möglich

Der Juni zeigt sich bislang auch im Freistaat von seiner wechselhaften Seite, immer wieder gibt es Regen und Gewitter. Am Mittwoch könnten Unwetter ins Haus stehen.

Chemnitz. Am Mittwoch sollte man den Himmel gut im Auge behalten, denn wird es ungemütlich in Sachsen – auch Unwetter sind möglich.

Das berichtet Helga Scheef vom Deutschen Wetterdienst (DWD) gegenüber unserer Redaktion. Von Südwesten zieht schwülwarme Luft in den Freistaat. Schon am Morgen verrät ein Blick auf die Deutschlandkarte: Gewitter durchqueren Baden-Württemberg und für den Großteil Bayerns wird bereits vor Unwettern gewarnt. Sachsen zeigt sich auf der Unwetterkarte des DWD in sorglosem Grün – noch.

Bis zu 40 Liter Regen pro Stunde

„Ab dem Mittag steigt auch hier das Gewitterrisiko“, so Scheef. Neben lokalen Schauern und Gewittern sind allerdings auch Unwetter mit bis zu 40 Litern Regen pro Quadratmeter sowie Hagel möglich. Dazu könnte es stürmisch werden: Sturmböen mit Windstärke 9 und entlang des Erzgebirges gar Stufe 10 mit 100 km/h sind nicht ausgeschlossen. Überschwemmungen drohen, Bäume könnten umkippen.

Welche Gegenden konkret das größte Unwetter-Risiko haben, dazu lässt sich am Morgen noch keine Aussage treffen. Im Prinzip gilt darum in ganz Sachsen: Blick zum Himmel! Die gute Nachricht: Zur Nacht hin sinkt das Gewitterrisiko wieder.

Während das Thermometer heute noch auf bis zu 25 Grad steigt, sind es morgen noch 20 bis 23. Aufgrund der feuchten Luft muss aber auch am Donnerstag mit Schauern und Gewittern gerechnet werden, so die DWD-Expertin. „Diese werden dann aber wahrscheinlich nicht ganz so kräftig.“ Starkregen und Böen bis Windstärke 7 seien aber dennoch möglich.

Pfingsten wird wechselhaft

Das wechselhafte Wetter begleitet uns im Freistaat auch den Rest der Woche. Am Freitag kommt von Westen her erneut Regen auf. Kombiniert mit teils kräftigem Wind pendeln die Temperaturen dann zwischen 20 und 23 Grad. Immer wieder sind auch Gewitter möglich.

Das Pfingstwochenende schließt wettermäßig nahtlos an. Am Samstag sind bis zu 23 Grad möglich, am Sonntag noch bis zu 21. Richtig frisch wird es dann am Pfingstmontag: Bei höchstens 19 Grad gibt es wenig Änderung: es bleibt wechselhaft. Eine Wetterberuhigung steht wohl erst ab kommendem Dienstag ins Haus. (phy)