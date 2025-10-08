Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Regionale Nachrichten und News
  • Streik der Lufthansa-Piloten in den Herbstferien? Das müssen Sachsens Passagiere jetzt wissen

Ab in den Urlaub? Wenn es in den Herbstferien zum Piloten-Streik kommt, wären auch Sachsens Lufthansa-Passagiere betroffen.
Bild: Archivfoto: Andreas Arnold/dpa
Streik der Lufthansa-Piloten in den Herbstferien? Das müssen Sachsens Passagiere jetzt wissen
Von Patrick Hyslop
Der Tarifkonflikt zwischen der Lufthansa und ihren Piloten schwelt weiter. Jederzeit kann es zum Streik kommen. Wie würde dieser Passagiere treffen, die in Dresden oder Leipzig/Halle abfliegen?

Dresden/Leipzig.

Seit Montag sind Herbstferien in Sachsen, noch bis 18. Oktober heißt es auch für viele Menschen im Freistaat: ab in den Urlaub. Doch was, wenn mitten in der Herbstreisewelle Pilotenstreiks dazwischen grätschen?

Dazu könnte es kommen. Grund ist der Tarifkonflikt zwischen der Lufthansa und der Pilotengewerkschaft Vereinigung Cockpit (VC).

Darum geht es im Tarifstreit

Dabei geht es um die betriebliche Altersvorsorge für rund 4800 Piloten. Die VC fordert eine deutliche Erhöhung des Arbeitgeberanteils, um die Renten zu verbessern. Das Ganze geschieht vor dem Hintergrund von Kürzungen in der Pandemie und geplanten Stellenstreichungen beim Konzern. Nach sieben gescheiterten Verhandlungsrunden hat die VC die Gespräche für gescheitert erklärt.

Nun stehen die Zeichen auf Arbeitskampf: Eine Urabstimmung Ende September ergab eine klare Mehrheit dafür. So sprachen sich etwa 88 Prozent der Piloten bei der Passagier-Lufthansa für Streiks aus, bei Lufthansa Cargo waren es gar 96 Prozent.

Einen konkreten Termin gibt es zwar noch nicht, Arbeitsniederlegungen sind jedoch jederzeit möglich. Auch mitten in den Herbstferien. Wie würden Streiks Passagiere, die in den kommenden Tagen von Dresden oder Leipzig/Halle aus verreisen wollten, treffen?

So würden Streiks die sächsischen Airports treffen

Für Sachsens Flugpassagiere ist die Lufthansa der wichtigste Zubringer an die Drehkreuze Frankfurt am Main sowie München. Mehrmals am Tag heben Maschinen in Leipzig/Halle ab in Richtung Mainmetropole. Von Dresden wird neben Frankfurt auch noch München angesteuert.

Würde es zum Arbeitskampf kommen, säßen die Sachsen dann ohne Zubringer-Flüge da? Nicht unbedingt, wie die „Sächsische Zeitung“ berichtet. Denn: Im aktuellen Tarifkonflikt geht es um die Kernmarken Lufthansa Airlines und Lufthansa Cargo.

Auf der Strecke Leipzig-Frankfurt jedoch würden einzelne Verbindungen von der Tochterfirma Lufthansa CityLine übernommen. Diese Flüge wären nicht von einem Streik betroffen, so die Fluggesellschaft gegenüber der Zeitung. Gleiches gelte auch beim Kooperationspartner CityJet, der mitunter Zubringerflüge übernimmt.

Auch die Verbindung Dresden-München werde meist durch Lufthansa CityLine durchgeführt und wäre nicht betroffen. Die Strecke Dresden-Frankfurt jedoch sehr wohl, denn diese bedient die Kernmarke.

Wer also von Sachsen aus nach Frankfurt oder München muss, sollte genau auf sein Ticket schauen. Wenn dort „durchgeführt von Lufthansa“ steht, dann ist die Muttergesellschaft zuständig und der Flug würde streikbedingt ausfallen.

Lufthansa-Boss drohte mit Rückzug aus Sachsen

Die möglichen Flugausfälle sind nicht die erste schlechte Nachricht für Lufthansa-Passagiere in Sachsen. Erst vor Kurzem hatte Lufthansa-Airlines-Boss Jens Ritter davor gewarnt, mehrere Verbindungen zu streichen - darunter Dresden und Leipzig/Halle.

Ritter begründete dies mit den enormen Standortkosten in Deutschland und drohte: „Wenn Verbindungen unrentabel werden, sind wir gezwungen, Strecken zu reduzieren und die Flugzeuge woanders einzusetzen.“

Neben den Sachsen-Airports könnte sich die Lufthansa unter anderem auch von Bremen, Nürnberg und Stuttgart zurückziehen. (phy)

