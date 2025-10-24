Streitfall Stadtbild: Chemnitz, Plauen und die Frage nach dem Problem

Die Stadtbild-Aussagen von Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) haben die Debatte um Migration und den Umgang mit Asylbewerbern im Land befeuert. Wie ist die Lage in den Innenstädten und was ist das Problem? Ein Streifzug durch Chemnitz und Plauen.

Dienstagmittag in der Chemnitzer Innenstadt. Vor der Galerie Roter Turm eilen die Passanten vorbei. Es ist einer der letzten milden Herbsttage, noch haben die Cafés ihre Tische draußen stehen, doch kaum jemand sitzt dort. Viele Menschen, die um diese Zeit, kurz vor der Mittagspause, unterwegs sind, sind augenscheinlich Rentner. Sie prägen das...