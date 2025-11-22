Südwestsachsen ist die zweitälteste Region in der EU

Trotz Zuwanderung schrumpft in Sachsen die arbeitsfähige Bevölkerung. Nur in einer vergleichbaren Region in Europa ist das Durchschnittsalter noch höher. Was bedeutet das für den Arbeitsmarkt?

Südwestsachsen ist alt. Rekordverdächtig alt. In der Region, die neben Chemnitz und Zwickau mit Umland auch den Erzgebirgskreis, Mittelsachsen und das Vogtland umfasst, ist das Durchschnittalter der Bevölkerung besonders hoch. Wie hoch genau, das geht aus Daten der EU-Statistikbehörde Eurostat hervor. Demnach sind die Menschen in... Südwestsachsen ist alt. Rekordverdächtig alt. In der Region, die neben Chemnitz und Zwickau mit Umland auch den Erzgebirgskreis, Mittelsachsen und das Vogtland umfasst, ist das Durchschnittalter der Bevölkerung besonders hoch. Wie hoch genau, das geht aus Daten der EU-Statistikbehörde Eurostat hervor. Demnach sind die Menschen in...