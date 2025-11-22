Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Seit Jahrzehnten gibt es in Sachsen immer mehr ältere und immer weniger jüngere Menschen. Das hat Folgen für den Arbeitsmarkt.
Seit Jahrzehnten gibt es in Sachsen immer mehr ältere und immer weniger jüngere Menschen. Das hat Folgen für den Arbeitsmarkt.
Sachsen
Südwestsachsen ist die zweitälteste Region in der EU
Von Eva-Maria Hommel, Ronny Schilder
Trotz Zuwanderung schrumpft in Sachsen die arbeitsfähige Bevölkerung. Nur in einer vergleichbaren Region in Europa ist das Durchschnittsalter noch höher. Was bedeutet das für den Arbeitsmarkt?

Südwestsachsen ist alt. Rekordverdächtig alt. In der Region, die neben Chemnitz und Zwickau mit Umland auch den Erzgebirgskreis, Mittelsachsen und das Vogtland umfasst, ist das Durchschnittalter der Bevölkerung besonders hoch. Wie hoch genau, das geht aus Daten der EU-Statistikbehörde Eurostat hervor. Demnach sind die Menschen in...
