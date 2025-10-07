Tanken in Sachsen bundesweit am teuersten: Darum zahlen Autofahrer im Freistaat drauf

Benzin ist im Osten der Republik deutlich teurer als im Westen. Nirgendwo müssen die Autofahrer aber so tief in die Tasche greifen wie in vielen Regionen Sachsens. Das ruft das Bundeskartellamt auf den Plan.

Chemnitz. Tanken ist im Osten Deutschlands deutlich teurer als im Westen und Süden. Das geht aus Daten des Bundeskartellamts hervor. Demnach kostete ein Liter Super-Benzin in Ostdeutschland von Januar bis September 2025 im Durchschnitt ungefähr 1,80 Euro oder mehr – im Westen und Süden dagegen nur rund 1,70 Euro oder weniger. Besonders kräftig wird demnach in Sachsen-Anhalt im Landkreis Börde sowie im Salzlandkreis zugelangt. In Sachsen zahlen vor allem die Autofahrer im Osten und im Ballungsraum Dresden drauf. Dabei betrug der Preisunterschied zwischen manchen Gegenden im Schnitt bis zu 20 Cent.

Eine ADAC-Auswertung für den September bestätigt das. Demnach ist Super E10 in Sachsen sogar bundesweit am teuersten. Bei Diesel rangiert der Freistaat ebenfalls im oberen Drittel. Außerdem ist Tanken in Brandenburg, Thüringen und Sachsen-Anhalt besonders teuer. Ein Grund dafür: der geringere Wettbewerb auf dem Kraftstoffmarkt. „Weil dort weniger Menschen leben, gibt es dort auch weniger Tankstellen, also weniger Konkurrenz und höhere Preise“, erklärt ADAC-Sprecher Andreas Hölzel auf Anfrage der „Freien Presse“.

Verbandssprecher: Embargo mit Folgen für Preise

Der Wirtschaftsverband Fuels und Energie en2x führt die immensen Preisunterschiede hingegen vor allem auf die Versorgungslage zurück. So wird der Osten überwiegend aus Schwedt und Leuna versorgt. „Diese beiden Großraffinerien wurden aber ausschließlich mit russischem Öl beliefert, das seit dem – von uns unterstützten – EU-Embargo seit Anfang 2023 ausfällt“, so en2x-Sprecher Alexander von Gersdorff. Schwedt und Leuna müssten daher nun auf Ersatzlieferungen aus Kasachstan und aus anderen Ländern per Tanker über Danzig und Rostock zurückgreifen. Das sei aber weitaus aufwendiger und damit teurer. „Hinzu kommt: Die Wege von den beiden Raffinerien zu den Endabnehmern im Osten sind überwiegend länger als im Westen mit insgesamt zwölf Raffinerien. Wir bedauern das, aber es handelt sich hier nicht um eine gezielte Benachteiligung, sondern ist die Folge von Geopolitik und Logistik“, sagt von Gersdorff.

Bundeskartellamtschef Andreas Mundt spricht dennoch von „auffällig hohen Preisen“ in ostdeutschen Regionen. Die Wettbewerbshüter wollen daher diesen Sachverhalt jetzt noch näher unter die Lupe nehmen. Direkte Preisabsprachen schließt der ADAC aber aus. „Zu diesem Ergebnis kam schon eine frühere Sektoruntersuchung“, sagt ADAC-Sprecher Hölzel. Er rät genau wie das Bundeskartellamt Autofahrern, Tank-Apps zu nutzen. Am günstigsten ist Tanken demnach zwischen 19 und 20 Uhr, am teuersten morgens zwischen 7 und 8 Uhr. „Die Preisdifferenz beträgt im Schnitt bis zu 13 Cent pro Liter“, sagt Hölzel. Gerade für Einwohner in Grenznähe könne sich zudem ein Umweg ins Nachbarland lohnen. In Polen und Tschechien ist Tanken derzeit teils mehr als 25 Cent pro Liter günstiger als in Sachsen. (juerg)