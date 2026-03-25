Tanken in Tschechien: Wird jetzt der Sprit wirklich knapp hinter der Grenze im Erzgebirge?

Zuletzt kursierten Meldungen, wonach einzelnen Tankstellen in Tschechien Benzin ausgegangen war. Eine Kette scheint öfter betroffen. Hinweise auf ein generelles Problem liegen aber nicht vor.

Eigentlich ist hier zwar Tschechien. Doch die Werbung der Tankstelle am Grenzübergang Mníšek im Osterzgebirge zielt auf deutsche Kundschaft. Unter den Preisen in Tschechischen Kronen steht gleich der Umrechnungskurs in Euro. Dazu läuft unablässig „Herzlich willkommen“ über die elektronische Anzeigetafel. Auf der Rückseite, die von der...