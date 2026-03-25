MENÜ
Osterabo
ZEITUNG
  • |
  • Nachrichten
  • |
  • Sachsen
  • |

  • Tanken in Tschechien: Wird jetzt der Sprit wirklich knapp hinter der Grenze im Erzgebirge?

Tankstelle in Kliny im böhmischen Erzgebirge: Auch dort ist der Sprit schon zweimal knapp geworden, sagen Mitarbeiter. Das Unternehmen hat eine Anfrage bislang nicht beantwortet.
Tankstelle in Kliny im böhmischen Erzgebirge: Auch dort ist der Sprit schon zweimal knapp geworden, sagen Mitarbeiter. Das Unternehmen hat eine Anfrage bislang nicht beantwortet. Foto: Frank Hommel
Zum Tanken nach Tschechien fahren ist wieder in.
Zum Tanken nach Tschechien fahren ist wieder in. Foto: Frank Hommel
Manchmal ist das Angebot aber eingeschränkt.
Manchmal ist das Angebot aber eingeschränkt. Foto: Frank Hommel
Tankstelle in Kliny im böhmischen Erzgebirge: Auch dort ist der Sprit schon zweimal knapp geworden, sagen Mitarbeiter. Das Unternehmen hat eine Anfrage bislang nicht beantwortet.
Tankstelle in Kliny im böhmischen Erzgebirge: Auch dort ist der Sprit schon zweimal knapp geworden, sagen Mitarbeiter. Das Unternehmen hat eine Anfrage bislang nicht beantwortet. Foto: Frank Hommel
Zum Tanken nach Tschechien fahren ist wieder in.
Zum Tanken nach Tschechien fahren ist wieder in. Foto: Frank Hommel
Manchmal ist das Angebot aber eingeschränkt.
Manchmal ist das Angebot aber eingeschränkt. Foto: Frank Hommel
Sachsen
Tanken in Tschechien: Wird jetzt der Sprit wirklich knapp hinter der Grenze im Erzgebirge?
Redakteur
Von Frank Hommel
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Zuletzt kursierten Meldungen, wonach einzelnen Tankstellen in Tschechien Benzin ausgegangen war. Eine Kette scheint öfter betroffen. Hinweise auf ein generelles Problem liegen aber nicht vor.

Eigentlich ist hier zwar Tschechien. Doch die Werbung der Tankstelle am Grenzübergang Mníšek im Osterzgebirge zielt auf deutsche Kundschaft. Unter den Preisen in Tschechischen Kronen steht gleich der Umrechnungskurs in Euro. Dazu läuft unablässig „Herzlich willkommen“ über die elektronische Anzeigetafel. Auf der Rückseite, die von der...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
11:30 Uhr
3 min.
Runter vom Gas: Warum auf der B 173 jetzt auch nach dem Ortsausgang Plauen Tempo 50 gilt
Kurz nach dem Ortsausgang Plauen Richtung Neuensalz gilt jetzt Tempo 50.
Auf einem Teilstück des Autobahnzubringers hat die Plauener Stadtverwaltung die Maximalgeschwindigkeit von 100 auf 50 Kilometer pro Stunde reduziert – welchen Hintergrund hat das neue Tempolimit?
Claudia Bodenschatz
26.03.2026
2 min.
VfB Auerbach setzt vorm Pokalspiel gegen FSV Zwickau ein Ausrufezeichen
Nach dem 3:0-Erfolg gegen den SC Freital hatten Fans und Spieler des VfB Auerbach am Mittwoch gleichermaßen Spaß am Abklatschen.
Die Vogtländer haben Spitzenreiter SC Freital in der Fußball-Oberliga mit 3:0 besiegt. Nicht nur das Ergebnis war eine klare Message an den Gegner vom Sonntag. Denn die gab es auch vom Trainer.
Monty Gräßler
24.03.2026
4 min.
Neunjähriger Plauener fertigt „Vater-und-Sohn“-Paare im Kleinformat: „Am liebsten hätte ich ein Original im Garten“
 5 Bilder
Über 40 Mini-Figuren hat Matti mit Holz, Kleber und Farbe hergestellt – hier im Jößnitzer Garten.
Vielerorts in der Plauener Innenstadt stehen Holzfiguren, die an Erich Ohsers „Vater-und-Sohn“-Bildergeschichten erinnern. Matti Söllner findet sie spitze – und hat ein ungewöhnliches Hobby daraus entwickelt.
Sabine Schott
26.03.2026
2 min.
Hohe Spritpreise: Länder für "Übergewinnsteuer"
Die Verkehrsministerkonferenz will weitergehende Maßnahmen gegen den Anstieg der Spritpreise.
Der Bundestag stimmt am Donnerstag über ein Spritpreispaket ab. Die Mehrheit der Verkehrsminister will noch mehr, um der Preissteigerung entgegenzuwirken.
09.03.2026
4 min.
Tanken in Tschechien statt im Erzgebirge: „Das ist zum Heulen“
Die Preise an Tanksäulen in Annaberg (von links), Johanngeorgenstadt und Potůčky am Samstag.
Gerade noch rentierte sich das Tanken in Tschechien besonders. Am Wochenende jedoch gab es an grenznahen Zapfsäulen manche langen Gesichter. Die Preisdifferenz ist geschrumpft. Trotzdem gibt es einen Spartipp.
Katrin Hofmann und Niko Mutschmann
13.03.2026
4 min.
Hohe Spritpreise: Grenzgänger in Neuhausen im Erzgebirge wissen sich zu helfen
Einmal wöchentlich zum Tanken in Tschechien: Gaby Buschbeck ist eine der Grenzgängerinnen in Neuhausen.
Die Preise an den Zapfsäulen sinken zwar ganz leicht, aber Spaß macht Tanken derzeit nicht. Während Freiberger mit den Zähnen knirschen, leben Neuhausener entspannter.
Wieland Josch
Mehr Artikel