  • Tausende Post-Covid-Patienten im Freistaat – „Die Versorgungslage in Sachsen ist katastrophal“

Beim "Internationalen Long Covid Awareness Day" im März in Berlin lenkten Menschen die Aufmerksamkeit auf die Krankheit. Auch in Sachsen sind Post- und Long-Covid nicht ausgestanden.
Beim "Internationalen Long Covid Awareness Day" im März in Berlin lenkten Menschen die Aufmerksamkeit auf die Krankheit. Auch in Sachsen sind Post- und Long-Covid nicht ausgestanden.
Sachsen
Tausende Post-Covid-Patienten im Freistaat – „Die Versorgungslage in Sachsen ist katastrophal“
Redakteur
Von Frank Hommel
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Was hatte schlimmere Spätfolgen: eine Corona-Infektion – oder die Impfung dagegen? Im Landtag widmete sich nun eine Kommission dieser Frage.

Mehr als zwei Jahre nach dem Ende der pandemischen Lage leiden tausende Menschen in Sachsen noch immer an den Folgen einer Corona-Infektion. Das wurde bei einer Anhörung am Freitag im Landtag deutlich. Katharina Klausch von einer Dresdner Selbsthilfegruppe für Betroffene von Long- und Post-Covid sowie dem Post-Vac-Syndrom sprach von 100.000...
