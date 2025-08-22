Tausende Post-Covid-Patienten im Freistaat – „Die Versorgungslage in Sachsen ist katastrophal“

Was hatte schlimmere Spätfolgen: eine Corona-Infektion – oder die Impfung dagegen? Im Landtag widmete sich nun eine Kommission dieser Frage.

Mehr als zwei Jahre nach dem Ende der pandemischen Lage leiden tausende Menschen in Sachsen noch immer an den Folgen einer Corona-Infektion. Das wurde bei einer Anhörung am Freitag im Landtag deutlich. Katharina Klausch von einer Dresdner Selbsthilfegruppe für Betroffene von Long- und Post-Covid sowie dem Post-Vac-Syndrom sprach von 100.000...