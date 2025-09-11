Tiktok-Berühmtheit mit 66 Jahren: „Es wünscht euch alles Gute, die Frau Ute“

Laut ihrer Tiktok-Biografie ist Ute W. „Rentnerin mit Leib und Seele“. Ihre Videos erreichen mehrere Millionen Aufrufe. Wie kommt man als 66-Jährige dazu, eine Influencer-Karriere zu starten?

Eigentlich kam ihr Erfolg aus Versehen. Seit einem Jahr teilt „Ute6585“ aus Riesa fast täglich Einblicke in ihr Leben auf Tiktok – von ihrem Balkon, vom Gang zum Supermarkt mit dem Einkaufstrolley und von Ausflügen mit ihrer besten Freundin Silvia. Als sie das erste Video hochlud, kannte sie die App noch nicht einmal, erzählt Ute W. Ihren...