Tod in Eisenach: Beate Zschäpe über das Schicksal ihrer Komplizen im ausgebrannten Wohnmobil

Sachsen
Die Rechtsterroristin spricht von emotionaler Abhängigkeit und der Angst vor einem tödlichen Ende – angebliche Gründe, die sie im Untergrund gefangen hielten.
Auch im dritten Anlauf der Vernehmung von Beate Zschäpe im aktuellen Dresdner Prozess zur Terrorgruppe „Nationalsozialistischer Untergrund“ (NSU) hat die zu lebenslanger Haft verurteilte Rechtsterroristin keine durchbruchartigen Erkenntnisse preisgegeben. Was denn ihre eigene Motivation gewesen sei, nach der Garagenrazzia und dem Auffliegen...
