Weißbüschelaffen leben in Gruppen von bis zu 15 Tieren zusammen.
Weißbüschelaffen leben in Gruppen von bis zu 15 Tieren zusammen. Bild: Holger Hollemann/dpa
Sachsen
Tödlicher Affen-Diebstahl in Sachsen: Bald Anklage gegen einen Teenager?
Redakteur
Von Patrick Hyslop
Ende vergangenen Jahres sollen zwei Jugendliche in einen Wildpark im Freistaat eingebrochen, dort mehrere kleine Weißbüscheläffchen gestohlen haben. Mindestens zwei Tiere überlebten nicht.

Altenberg.

Nachdem zwei Jugendliche (beide 17) vergangenen November Weißbüscheläffchen aus dem Wildpark Osterzgebirge geklaut haben sollen, könnte bald Anklage erhoben werden.

Das berichtet die „Sächsische Zeitung“ (SZ). Demnach seien die Ermittlungen gegen die beiden Deutschen offenbar auf der Zielgeraden, zumindest gegen den Teenager aus Dresden soll zeitnah Anklage vorm Dresdner Amtsgericht erhoben werden.

Seine Komplizin wohnt laut SZ in Ostsachsen, weshalb nun die Görlitzer Staatsanwaltschaft mit an Bord sei.

Video brachte Polizei auf die Spur

Den beiden wird vorgeworfen, sich gewaltsam Zutritt zum verschlossenen Gehege der kleinen Äffchen (18 bis 25 Zentimeter groß, bis 400 Gramm schwer) verschafft, dort die Glasscheibe mit einer Schaufel eingeschlagen zu haben. Anschließend soll das Duo drei Tiere gestohlen haben.

Wenige Wochen nach der Tat stand die Polizei bei den Jugendlichen auf der Matte. Grund: Ein offenbar nach der Tat in einem Zug der Müglitztalbahn gedrehtes Video, welches auf Social Media entdeckt wurde. Darin war eines der geklauten Tiere zu sehen.

Die Ermittler fanden bei einer Durchsuchung zwei der drei Tiere, allerdings nur noch tot. Woran die Äffchen starben, ist noch unklar. Vom dritten Weißbüscheläffchen fehlt jede Spur.

Ein Tier bringt bis zu 1200 Euro

Was trieb die Teenager zum Einbruch in den Wildpark? Die Fahnder halten sich nach SZ-Angaben zurück – aus ermittlungstaktischen Gründen. Der 17-jährige Dresdner habe sich bezüglich des Motivs nicht geäußert.

Vielleicht ging es aber um Geld: Ein Äffchen bringt auf dem Schwarzmarkt zwischen 1000 und 1200 Euro.

Gegenüber der Zeitung zeigte sich Wildparkleiter Frank Gössel angesichts des Fahndungserfolges erleichtert: „Endlich müssen wir nicht mehr mit der Ungewissheit leben, ob die Täter noch einmal die Einrichtung heimsuchen.“ Der verbliebenen Äffchengruppe gehe es demnach gut. Anders als direkt nach der Tat.

Äffchengruppe genießt Sommerwetter

Damals versteckten sich mehrere Tiere panisch nach dem Einbruch, weshalb man zunächst sogar von sieben geklauten Weißbüscheläffchen ausging. Derzeit genießen die übriggebliebenen elf Tiere jedoch das hochsommerliche Wetter. „Sie hängen am Außengehege und lassen sich von den Besuchern den Bauch kraulen“, so Gössel.

Weißbüscheläffchen sind eine Primatenart aus der Familie der Krallenaffen. Die in Gruppen lebenden Tiere bewohnen das nordöstliche Brasilien und sind tagaktiv. (phy)

