Tödlicher Unfall bei Zirkusvorstellung in Bautzen: Krisenintervention betreut Augenzeugen

Sachsen
Zahlreiche Besucher haben die Veranstaltung verlassen, bevor die Rettungskräfte eintrafen. Die Polizei ruft nun dazu auf, die Hilfe von Kriseninterventionsteams in Anspruch zu nehmen.
Am Samstagabend ist es in Bautzen während einer Zirkusvorstellung zu einem tragischen Unfall gekommen. Das hat die Polizei am Samstagabend mitgeteilt. Die verunglückte Artistin war 27 Jahre alt und stammte aus Spanien, wie ein Polizeisprecher nun bestätigte. Sie zog sich schwere Verletzungen zu, an denen sie verstarb.
