  • Tödlicher Unfall bei Zirkusvorstellung in Bautzen: Krisenintervention betreut Augenzeugen

Zu einem Polizei-Einsatz ist es am Samstag an einem Zirkus in Bautzen gekommen.
Zu einem Polizei-Einsatz ist es am Samstag an einem Zirkus in Bautzen gekommen.
Zu einem Polizei-Einsatz ist es am Samstag an einem Zirkus in Bautzen gekommen.
Zu einem Polizei-Einsatz ist es am Samstag an einem Zirkus in Bautzen gekommen. Bild: LausitzNews.de
Sachsen
Tödlicher Unfall bei Zirkusvorstellung in Bautzen: Krisenintervention betreut Augenzeugen
Redakteur
Von Frank Hommel
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Zahlreiche Besucher haben die Veranstaltung verlassen, bevor die Rettungskräfte eintrafen. Die Polizei ruft nun dazu auf, die Hilfe von Kriseninterventionsteams in Anspruch zu nehmen.

Am Samstagabend ist es in Bautzen während einer Zirkusvorstellung zu einem tragischen Unfall gekommen. Das hat die Polizei am Samstagabend mitgeteilt. Die verunglückte Artistin war 27 Jahre alt und stammte aus Spanien, wie ein Polizeisprecher nun bestätigte. Sie zog sich schwere Verletzungen zu, an denen sie verstarb.
