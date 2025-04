Trocken und staubig: Wann regnet‘s mal wieder in Sachsen?

Der März war zu trocken und der April knüpft direkt an. Es fehlt an Regen. Wann wieder welcher fallen könnte? Wir haben nachgehakt.

Chemnitz.

Wo bleibt der Regen? Dass es derzeit arg trocken ist, sieht man nicht nur an staubigen Äckern, sondern etwa auch mit einem Blick auf den Dürremonitor des Helmholtz-Zentrums für Umweltforschung. Wann fällt endlich wieder kostbares Nass vom Himmel?

Eins vorweg: In Südwestsachsen müssen wir uns noch etwas gedulden, wie Diana Hennings vom Deutschen Wetterdienst (DWD) gegenüber der „Freien Presse“ berichtet. „Tatsächlich haben wir derzeit einen Hochdruckeinfluss, der stabilisiert die Wetterlage recht gut“, so die DWD-Expertin. „Da haben es die Wolken schwer bei uns.“

Nächste Woche steigen die Regen-Chancen

Zwar gibt es Quellwolken, aber da kommt im Augenblick noch nichts raus. „Die nächsten Tage ist da nicht viel zu machen.“ Was sich aber andeutet: Der Hochdruckeinfluss lässt nach, Tiefdruck übernimmt das Steuer. Das passiert nach und nach am kommenden Wochenende. „Zum Sonntag kommt dann von Südwesten her mildere und feuchtere Luft.“ Für Regen am Sonntagabend wird das vermutlich noch nicht reichen. Aber möglicherweise in der Nacht zum Montag könnten die ersten Tropfen fallen.

„Für den Montag haben wir schon bessere Chancen, dass wir zumindest mal schauerartigen Regen bekommen“, schätzt Meteorologin Hennings. Aber: „Wieviel das ist und wo das dann lokal fällt, muss man mal sehen.“ Flächendeckender Regen ist jedoch nicht in Sicht – ebenso wie Starkregen mit mindestens 15 Litern pro Quadratmeter. „Die Atmosphäre hat einfach noch nicht diese Energie, um wirklich diesen Starkregen zu generieren.“

Am Wochenende bis zu 22 Grad

Wir halten fest: Zumindest die Chance auf etwas Regen ist nächste Woche gegeben. Wie schaut‘s mit den Temperaturen aus? Am heutigen Dienstag klettert das Thermometer auf 10 bis 13 Grad, jeden Tag wird es etwas wärmer. Am Freitag sind 15 bis 17 Grad drinnen, am Wochenende dann bis zu 20 (Samstag) bzw. sogar 22 Grad am Sonntag. Die neue Woche startet dann mit 17 bis 20 Grad.

Bleibt zu hoffen, dass es in den kommenden Wochen mal wieder tüchtig regnet, denn März und bislang auch der April waren laut DWD zu trocken. (phy)