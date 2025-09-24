Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Nachrichten
  • |
  • Sachsen
  • |

  • „Typisch deutsches Rumgenörgel“: Braucht es wirklich keine Erfolgskontrolle für die Länder-Milliarden aus dem Sondervermögen?

Sachsens Rechnungshofpräsident Jens Michel.
Sachsens Rechnungshofpräsident Jens Michel. Bild: Daniel Schäfer/dpa/Archiv
Sachsens Rechnungshofpräsident Jens Michel.
Sachsens Rechnungshofpräsident Jens Michel. Bild: Daniel Schäfer/dpa/Archiv
Sachsen
„Typisch deutsches Rumgenörgel“: Braucht es wirklich keine Erfolgskontrolle für die Länder-Milliarden aus dem Sondervermögen?
Redakteur
Von Tino Moritz
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Für dieses Paket war kurz nach der Bundestagswahl das Grundgesetz geändert worden. Während die einen nun auf mehr Förderbereiche dringen, warnen die anderen vor unwirtschaftlichen Ausgaben.

Voraussichtlich im Oktober wird das „Länder-und-Kommunal-Infrastrukturfinanzierungsgesetz“ Bundestag und Bundesrat passieren. Dass die Beteiligten bis dahin um jedes Wort ringen, gehört zum üblichen Geschäft. Im vorliegenden Fall aber dürfte das auch damit zu tun haben, dass es um ziemlich viel Geld geht - nämlich um 100 Milliarden Euro...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
27.09.2025
1 min.
Britisches Königspaar reist im Oktober in den Vatikan
König Charles III. und Königin Camilla reisen in den Vatikan. (Archivbild)
Zum zweiten Mal in diesem Jahr reisen der britische König und seine Frau in den Vatikan. Ein besonderes Treffen steht auf dem Programm.
25.09.2025
4 min.
Traditionsfirma im Erzgebirge braut preisgekröntes Bier
Freuen sich über den Erfolg ihres Schwarzbiers: Brauereichef Thomas Fiedler und seine Tochter Vanessa, die als Braumeisterin im Familienbetrieb mitarbeitet.
Die Familienbrauerei Fiedler hat sich in einem internationalen Wettbewerb der Konkurrenz und einer Expertenjury gestellt. Das gute Abschneiden ist für das Unternehmen aus Oberscheibe Ansporn in schwierigen Zeiten.
Kjell Riedel
12.09.2025
2 min.
CDU und SPD begrüßen Annäherung bei Sondervermögen
Von den 4,8 Milliarden Euro, die Sachsen aus dem Sondervermögen des Bundes erhält, sollen knapp 60 Prozent direkt an die Kommunen gehen. (Archivbild)
Die Regierungsfraktionen sehen die Einigung beim Sondervermögen als wichtigen Schritt. Bei einer Forderung wollen sie den Kommunen entgegenkommen.
15.09.2025
3 min.
Infrastruktur-Sondervermögen: Warum Sachsens Ministerpräsident Kretschmer Erwartungen dämpft
Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU).
Wofür Sachsen die insgesamt 4,8 Milliarden Euro aus dem „Sondervermögen“ des Bundes verwenden darf, hängt von den Vorgaben des Bundes ab. Der Landtag meldet schon mal Nachbesserungsbedarf an.
Tino Moritz
27.09.2025
1 min.
Hinweise auf Schusswaffen im Zug bewahrheiten sich nicht
Der Bahnhof in Neumünster war komplett abgesperrt. (Symbolbild)
Ein Zug ist auf dem Weg nach Dänemark. Plötzlich endet die Fahrt - Polizisten beginnen, den Zug zu durchkämmen. Was ist passiert?
13:20 Uhr
3 min.
„Roland Kaiser ist eine Ikone“: Fans stehen im Erzgebirge über eine Stunde für Tickets an
Update
Schlange stehen für Roland Kaiser in Aue: Zahlreiche Fans versuchten am Freitagmorgen an Tickets zu kommen.
In Aue standen am Freitagmorgen viele Menschen Schlange für Tickets. Teilweise warteten sie mehr als eine Stunde lang. Der Grund: Roland Kaiser kommt 2026 wieder nach Schwarzenberg. Was die Fans an dem Schlagerstar fasziniert.
Caspar Leder
Mehr Artikel