„Typisch deutsches Rumgenörgel“: Braucht es wirklich keine Erfolgskontrolle für die Länder-Milliarden aus dem Sondervermögen?

Sachsen
Für dieses Paket war kurz nach der Bundestagswahl das Grundgesetz geändert worden. Während die einen nun auf mehr Förderbereiche dringen, warnen die anderen vor unwirtschaftlichen Ausgaben.
Voraussichtlich im Oktober wird das „Länder-und-Kommunal-Infrastrukturfinanzierungsgesetz“ Bundestag und Bundesrat passieren. Dass die Beteiligten bis dahin um jedes Wort ringen, gehört zum üblichen Geschäft. Im vorliegenden Fall aber dürfte das auch damit zu tun haben, dass es um ziemlich viel Geld geht - nämlich um 100 Milliarden Euro...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.