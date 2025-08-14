Über 2000 Staus, 125.000 Minuten Dauer: Das war in den Sommerferien auf Sachsens Autobahnen los

Ferienzeit, Reisezeit, Stauzeit: Der Automobilclub ADAC hat ausgewertet, wie die Lage in den Sommerferien auf Sachsens Fernstraßen war. Ein Ergebnis: Die Staudauer hat zugenommen.

Chemnitz. Die Sommerferien in Sachsen sind vorbei, seit dieser Woche muss wieder die Schulbank gedrückt werden. Da zwischen dem 28. Juni und dem 8. August jede Menge Ferienverkehr über Sachsens Autobahnen rollte, zog der ADAC nun ein Stau-Fazit.

Insgesamt gab es in den Sommerferien auf den Fernstraßen im Freistaat über 2000 Staus mit einer Gesamtlänge von rund 2800 Kilometern. Die Autofahrer verbrachten darin alles in allem mehr als 125.000 Minuten.

Im Schnitt gab es 36 Autobahnbaustellen. Zum Vergleich: Bundesweit waren es in den sechs Wochen über 1200. Und wo gebaut wird, da kommt es schnell zu Behinderungen.

Hier gab es den längsten Stau

Am längsten und zeitintensivsten waren diese auf der A4 zwischen den Anschlussstellen Siebenlehn und Dresden-Flughafen: Am 25. Juli wurde hier der mit 20 Kilometern Länge größte Stau in dieser sächsischen Reisesaison registriert.

Aber: Auch in diesem Jahr ging die Zahl der Staus sowohl an den Ferienwochenende als auch in den kompletten Wochen – verglichen mit 2024 - etwas zurück. Laut ADAC setzt sich damit ein Trend fort. Was jedoch gleich blieb, waren die Staulängen am Wochenende – unter der Woche gab es einen minimalen Anstieg.

Staus dauerten 20 Prozent länger

Zudem dauerten die Staus diesmal länger. Verglichen mit dem Jahr 2024 nahm die Dauer um mehr als 20 Prozent zu (Wochenenden 121, Wochen 123 Prozent). „Reisende verbrachten also ihre Urlaubszeit länger im Stau, wenngleich weniger Staus verzeichnet wurden“, notiert der Club.

Die Ferienstausituation im Überblick:

A4: 1069 Staus, 1494 Kilometer Länge, 1228 Stunden Dauer

1069 Staus, 1494 Kilometer Länge, 1228 Stunden Dauer A72: 476 Staus, 587 Kilometer, 437 Stunden

476 Staus, 587 Kilometer, 437 Stunden A17: 342 Staus, 330 Kilometer, 251 Stunden

342 Staus, 330 Kilometer, 251 Stunden A14: 152 Staus, 341 Kilometer, 154 Stunden

152 Staus, 341 Kilometer, 154 Stunden A13: 46 Staus, 126 Kilometer, 83 Stunden

46 Staus, 126 Kilometer, 83 Stunden A38: 28 Staus, 30 Kilometer, 17 Stunden

28 Staus, 30 Kilometer, 17 Stunden A9: 16 Staus, 28 Kilometer, 16 Stunden

Kaum Auswirkungen auf den Verkehr hatten übrigens die verschärften Grenzkontrollen an der deutschen Außengrenze, in Sachsen, insbesondere auf der A4 am Grenzübergang Ludwigsdorf und der A17 in Breitenau. „Die Anzahl der Staus am Grenzübergang auf der A4 war auf beiden Seiten im Juli gegenüber dem Vorjahr gar rückläufig, ebenso die Verlustzeiten für Reisende.“

Allerdings kam es durch die stichprobenartigen Kontrollen immer wieder zu zeitlich begrenzten Staus. Somit nahm im Juli 2025 verglichen mit dem Vorjahresmonat die Zahl der Staukilometer um 38 Prozent zu. (phy)