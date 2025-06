Über 30.000 Fälle von Cybercrime und Betrugsanrufen: Landeskriminalamt durchsucht Objekte auch im Vogtland

In einer riesigen Aktion durchsucht die Polizei Wohnungen und Geschäftsräume in fünf Ländern. Dreimal klickten Handschellen. Es geht um 170 Beschuldigte – und einen Schaden von acht Millionen Euro.

In den frühen Morgenstunden am Dienstag standen nach Informationen der „Freien Presse“ die Beamten auch im Vogtland vor der Tür, so unter anderem in Plauen: Die Staatsanwaltschaft Dresden und das Landeskriminalamt Sachsen ermitteln im Rahmen eines europaweit angelegten Verfahrens wegen des Verdachts des bandenmäßigen Betrugs und der...