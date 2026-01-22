MENÜ
Milliardenloch im Haushalt: Sachsen will seine Staatsverwaltung langfristig effizienter aufstellen und Stellen kürzen.
Sachsen
Umbau der Staatsverwaltung: Das bedeuten die Sparideen für Polizei und Justiz
Redakteur
Von Tobias Wolf
64 Sparvorschläge sollen Sachsens Ministerien nach einem Kabinettsbeschluss bis April prüfen. Neben einer Mega-Hochschule und der Zusammenlegung von Verwaltungen ist auch eine politisch brisante Idee darunter.

Sachsens Verwaltung soll effizienter werden. Dazu hat die Staatsregierung 64 Prüfaufträge an die Ministerien vergeben, über die das Kabinett im April entscheiden will. Staatskanzleichef Andreas Handschuh sprach von einer „Chance zur Realisierung“ aller Vorschläge. Würden sie umgesetzt, käme es vor allem bei Sicherheitsbehörden, Justiz...
