Umstrittener Plan gegen Unterrichtsausfall: Wie das Landesamt für Schule und Bildung auf Lehrer-Kritik reagiert

Mit 21 Ideen will der Freistaat den Unterrichtsausfall an Sachsens Schulen minimieren, doch viele Lehrer laufen dagegen Sturm. Nun verbuchen sie einen ersten Erfolg. An ihrer Kritik ändert das nichts.

In Zeiten des Wandels und notwendiger Veränderungen ist es ganz besonders wichtig, transparent zu kommunizieren, Möglichkeiten der Ansprache zu bieten und einander zu unterstützen. So schreibt es jedenfalls das Landesamt für Schule und Bildung dieser Tage in einem Brief an alle Leiter und Leiterinnen der staatlichen Schulen in Sachsen. Der...