Der Angeklagte (rechts) während des Prozesses neben seinem Anwalt Bild: Hendrik Schmidt/dpa
Der Angeklagte (rechts) während des Prozesses neben seinem Anwalt Bild: Hendrik Schmidt/dpa
Sachsen
Urteil gegen Chemnitzer Bauleiter: Das kriminelle System mit den Scheinrechnungen
Redakteur
Von Jens Eumann
Das Landgericht Chemnitz verurteilte einen Bauleiter, der durch Bestechlichkeit Millionen von Euro veruntreute.

Vier Jahre soll Peter Hinze* hinter Gitter. So lautete am Montag am Landgericht Chemnitz das Urteil gegen den 48-jährigen Chemnitzer Bauleiter, der beim Bau von Pflegeheimkomplexen in der Region innerhalb von vier Jahren mehr als zwei Millionen Euro in die eigene Tasche wirtschaftete. Mit Leistungen von rund einem Dutzend regionaler Firmen, die...
