Urteil gegen Chemnitzer Bauleiter: Das kriminelle System mit den Scheinrechnungen

Sachsen
Das Landgericht Chemnitz verurteilte einen Bauleiter, der durch Bestechlichkeit Millionen von Euro veruntreute.
Vier Jahre soll Peter Hinze* hinter Gitter. So lautete am Montag am Landgericht Chemnitz das Urteil gegen den 48-jährigen Chemnitzer Bauleiter, der beim Bau von Pflegeheimkomplexen in der Region innerhalb von vier Jahren mehr als zwei Millionen Euro in die eigene Tasche wirtschaftete. Mit Leistungen von rund einem Dutzend regionaler Firmen, die...
