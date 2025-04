Vater bei Fällarbeiten in Sachsen von Baum erschlagen: Spendenaktion gestartet

Ein 33-jähriger Sachse hatte mit seiner Firma in der Sächsischen Schweiz Bäume fällen wollen: Doch dann ging etwas schief. Ein Stamm geriet ins Rutschen und erschlug ihn. Nun wird Geld gesammelt, um vor allem den erst dreijährigen Sohn des Familienvaters zu unterstützen.

Pirna.

Nach dem tödlichen Arbeitsunfall bei Baumfällarbeiten in der Sächsischen Schweiz haben Freunde und Angehörige eine Spendenaktion für die Hinterbliebenen auf Gofundme.com ins Leben gerufen. „Er war nicht nur ein leidenschaftlicher Unternehmer, sondern vor allem ein liebevoller Vater und Lebensgefährte“, heißt es dazu in dem Aufruf. „Sein plötzlicher Tod hat seine Familie von einem Moment auf den anderen aus dem Leben gerissen, besonders seinen Sohn, der seinen Papa nun für immer vermissen wird.“

Der Unfallort befindet sich bei Nentmanndorf in der Sächsischen Schweiz. Jede Hilfe kam für den Familienvater zu spät. Bild: Marko Förster

Mehr als 60.000 Euro sind bis Mittwochmorgen bereits zusammengekommen. Mindestens 75.000 Euro sollen es werden. „Seine Lebensgefährtin steht nun vor einer Zukunft voller Herausforderungen, emotional, aber auch finanziell“, heißt es weiter in dem Spendenaufruf. „Die Beerdigung, laufende Kosten und die Existenz des Unternehmens lasten schwer auf ihren Schultern. Doch sie will kämpfen, für ihren Sohn und für das Vermächtnis von Herbert. Es war sein großer Wunsch, dass die Firma weiterbesteht.“

Seine Firma, die laut eigener Darstellung auf seilunterstützte Baumarbeiten und Dienstleistungen rund um das Baumklettern und Baumfällen spezialisiert ist, hatte der 33-Jährige als junger Mann schon 2012 gegründet. Zuletzt beschäftigte er demnach sieben Mitarbeiter. „Baumkletterer aus Leidenschaft!“, heißt es auf der Firmen-Seite im Internet.

Doch am vergangenen Mittwochnachmittag vor einer Woche ging etwas schief. Als Arbeiter in der felsigen Gegend bei Nentmannsdorf in der Sächsischen Schweiz auf einem Hang geschädigte Bäume fällten, zerbrach dabei nach ersten Erkenntnissen offenbar einer der Bäume. Ein Teil des Stammes rollte daraufhin unkontrolliert abwärts und krachte auf die Staatsstraße 176. Dort erschlug er den jungen Unternehmer. Der 33-Jährige starb noch an der Unglücksstelle. (juerg)

Zur Spendenaktion geht es hier.