Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Nachrichten
  • |
  • Sachsen
  • |

  • Verblüffende Geweih-Parade: Doch den Schlossherrn lassen die Schatten im Dresdner Stallhof kalt

Nur an wenigen Tagen im Jahr, und dann nur für kurze Zeit, erscheinen die Schatten der Hirsch- und Steinbock-Skulpturen an den Säulen des Stallhofs Dresden.
Nur an wenigen Tagen im Jahr, und dann nur für kurze Zeit, erscheinen die Schatten der Hirsch- und Steinbock-Skulpturen an den Säulen des Stallhofs Dresden. Bild: Albrecht Hoch
Nur an wenigen Tagen im Jahr, und dann nur für kurze Zeit, erscheinen die Schatten der Hirsch- und Steinbock-Skulpturen an den Säulen des Stallhofs Dresden.
Nur an wenigen Tagen im Jahr, und dann nur für kurze Zeit, erscheinen die Schatten der Hirsch- und Steinbock-Skulpturen an den Säulen des Stallhofs Dresden. Bild: Albrecht Hoch
Sachsen
Verblüffende Geweih-Parade: Doch den Schlossherrn lassen die Schatten im Dresdner Stallhof kalt
Redakteur
Von Frank Hommel
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Ein Stadtführer hat ein seltenes Phänomen in der Dresdner Altstadt entdeckt. Während die Marketinggesellschaft entzückt ist, sieht es beim zuständigen Schlösserland Sachsen anscheinend anders aus.

Die Marketinggesellschaft der Landeshauptstadt war ganz aus dem Häuschen, als sie von der verblüffenden Entdeckung erfahren hatte. „Dieser schöne Schatteneffekt ist ein wunderbarer Anlass für eine authentische Story und eine Reiseempfehlung für die entsprechende Zeit“, ließ Geschäftsführerin Corinne Misser verlauten. Das...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
30.08.2025
6 min.
„Erzgebirgskrimi. Über die Grenze“: Wie der lebendig begrabene Kommissar in der Kiste gefilmt wurde
Die Kiste, in der Schauspieler Kai Scheve als Kommissar Robert Winkler gefangen war, war für den Dreh mit verschiebbaren Wänden ausgestattet.
Es ist dunkel, eng und hoffnungslos: Im neuen „Erzgebirgskrimi“, der Samstagabend im ZDF gezeigt wurde, wird Kommissar Robert Winkler lebendig in einer Kiste begraben. Wie er darin gefilmt wurde, wie lange das dauerte, ob er klaustrophobische Zustände kennt und was er darüber hinaus vom Weggang seiner Kollegin Lara Mandoki hält, erzählt Schauspieler Kai Scheve im Interview.
Katharina Leuoth
14:30 Uhr
1 min.
Vier Verletzte nach Verkehrsunfall in Callenberg
Der Unfall ereignete sich auf der Altenburger Straße/Einmündung Nordstraße.
Nachdem eine Mopedfahrerin und ein Motorradfahrer kollidiert sind, rutschte das Motorrad gegen zwei Radfahrer.
Michael Brandenburg
28.08.2025
5 min.
Seltenes Schatten-Phänomen im Stallhof Dresden: Marketing-Gesellschaft von Entdeckung ganz aus dem Häuschen
Nur zweimal im Jahr, an wenigen Tagen, und dann auch nur für einige Minuten, sind die Schatten der Geweihe im Stallhof Dresden zu sehen.
Der vielbesuchte Stallhof liegt inmitten des Prunks der Dresdner Altstadt. Zweimal im Jahr führt die Sonne dort ein magisches Schauspiel auf. Nur ist das lange Zeit niemandem groß aufgefallen.
Frank Hommel
28.08.2025
4 min.
„Das Leben ist endlich“: Patrice Aminati meldet sich mit emotionalen Worten
Daniel und Patrice Aminati wohnen in Sachsen. Nach der Geburt ihrer Tochter machte Patrice ihre Krebserkrankung öffentlich.
Mit nicht einmal 30 Jahren wurde bei Patrice Aminati schwarzer Hautkrebs diagnostiziert. Sie machte ihre Erkrankung und den Kampf dagegen öffentlich. Zuletzt wurde es ruhig um sie, Fans waren besorgt. Mit eindringlichen Worten meldet sie sich nun zurück.
Patrick Hyslop
29.08.2025
5 min.
Neues EU-Gesetz geplant: Auf Millionen Hunde- und Katzenhalter kommen neue Kosten zu
Oft nicht geimpft, zu früh der Mutter entzogen und unter schlechten Bedingungen gehalten: Immer wieder stoßen Zollbeamte bei Kontrollen - wie hier vom Hauptzollamt Braunschweig auf der Autobahn 2 - auf illegal nach Deutschland eingeschmuggelte Welpen.
Für Millionen Deutsche sind sie Freund und Lebensbegleiter: Hunde und Katzen. Haustierhalter sollten aber aufhorchen. Denn das EU-Parlament will jetzt den illegalen Handel eindämmen. Einige teure Neuerungen werden dadurch Pflicht.
Jürgen Becker
14:29 Uhr
1 min.
Leipzig dünnt Kader weiter aus: Vermeeren nach Marseille
Er wird nach Frankreich verliehen.
Vor einem Jahr lieh Leipzig ihn von Atlético Madrid aus. In diesem Sommer bekam Vermeeren einen Vertrag bei RB - und spielt nun erstmal für Olympique Marseille.
Mehr Artikel