Verbraucherzentrale Sachsen warnt: Neue Phishing-Betrugswelle überrollt Bankkunden

Die Verbraucherzentrale und Banken warnen vor einer neuen Betrugswelle. Im Visier der Kriminellen: Zahlreiche Kunden von vier Geldinstituten.

Chemnitz.

Kriminelle versuchen derzeit wieder im großen Stil, mit gefälschten Nachrichten sensible Bankdaten zu stehlen – mit potenziell verheerenden Folgen für die Betroffenen. Dabei verwenden die Kriminelle teils schon verbreitete Betrugsmaschen: So erhalten viele Commerzbank-Kunden derzeit eine E-Mail mit der Aufforderung, ihr photoTAN-Verfahren und andere Sicherheitsfunktionen zu aktualisieren. Zahlreiche ING-Kunden werden über ein angebliches Update der ING-App informiert und zum Herunterladen aufgefordert. Sparkassen-Kunden erhalten hingegen betrügerische Mails oder SMS, in denen behauptet wird, dass der Zugang zum Online-Banking aktualisiert werden müsse oder dass die „S-pushTAN 2.0“-Registrierung bald ablaufen werde – jeweils mit der Aufforderung, einen Link anzuklicken. Und viele Kunden der Targobank werden momentan unter Druck gesetzt, die mit ihrem Konto verknüpfte Mobilfunknummer zu bestätigen.

Dies ist ein Beispiel für eine Mail, die die Betrüger massenhaft versenden, um ihre Opfer zu verleiten, auf einer gefälschten Internetseite ihre Daten preiszugeben. Bild: Screenshot/Verbraucherzentrale Sachsen

Kriminelle wollen sensible Daten der Kunden abgreifen

Zwar unterscheiden sich die jeweiligen Inhalte der Nachrichten voneinander. Sie fordern aber alle potenziellen Opfer auf, einen hinterlegten Button anzuklicken. Wer dieser Aufforderung nachkommt, landet dann auf gefälschten, oft täuschend echt aussehenden Websites, auf denen Zugangsdaten, Kreditkartennummern und weitere persönliche Informationen abgefragt werden. Diese sensiblen Daten können die Betrüger dann missbrauchen und mit ihnen unrechtmäßige Transaktionen durchführen. Diese Art des Betrugs nennt sich Phishing. Sie ist die am meisten verbreitete Betrugsmasche im digitalen Raum. Die E-Mail-Adressen der Empfänger stammen dabei aus meist früheren Angriffen, Hacks oder Datenlecks. Vielfach erfolgt auch nach dem Abfischen der Daten ein Anruf, bei dem sich die Kriminellen als Mitarbeiter der Bank oder sogar als persönlicher Bankberater ausgeben, um Kunden unter Vorspiegelung falscher Tatsachen zur Autorisierung der unrechtmäßigen Transaktionen zu bewegen.

Vorsicht: Die Täter nutzen technische Tricks

Besonders hinterhältig: Die Täter nutzen technische Tricks, um die echte Telefonnummer der Bank – und in manchen Fällen sogar die direkte Durchwahl des zuständigen Bankberaters – auf dem Telefon des Opfers erscheinen zu lassen. Zudem haben sie häufig sehr detaillierte Informationen über den Kunden, sodass die Täuschung kaum zu durchschauen ist.

Das raten Verbraucherschützer

„Falls Sie Zweifel an einer E-Mail haben, empfiehlt es sich, die offizielle Website der jeweiligen Bank aufzusuchen und sich über die App oder den Kundendienst direkt zu informieren“, rät die Verbraucherzentrale Sachsen. „Seien Sie vorsichtig, wenn Sie unerwartete E-Mails mit dringenden Aufforderungen erhalten. Kein seriöses Unternehmen wird Sie in einer E-Mail zur Eingabe sensibler Daten auffordern.“

Allen Bank-Kunden, die schon Opfer eines Phishing-Betruges geworden sind oder verdächtige Transaktionen bemerkt haben, rät die Verbraucherzentrale, sofort zu handeln. Betroffene sollten sich unmittelbar mit ihrer Bank in Verbindung und den Zugang zum Online-Banking sperren. „Ändern Sie umgehend Passwörter und Sicherheitsfragen, prüfen Sie besonders regelmäßig Ihre Kontoauszüge, stellen Sie Strafanzeige bei der Polizei“, so die Verbraucherschützer. „Prüfen Sie außerdem, ob weitere Accounts betroffen sind. Konnten die Täter den Zugang zu einem E-Mail-Account erbeuten, müssen Sie alle Passwörter von Konten ändern, bei denen der E-Mail-Account als Benutzername verwendet wurde.“ (juerg)