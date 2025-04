Vermeintliche Ungereimtheiten bei Ergebnissen zur Landtagswahl in Sachsen: Was steckt dahinter?

Zwischenstände der Grünen am Wahlabend auf der Webseite des Statistischen Landesamts werfen Fragen auf. Mangelnde Transparenz befeuert Verschwörungstheorien.

Die Landtagswahl in Sachsen am 1. September 2024 war gerade erst vorbei, da musste die Landeswahlleitung eine folgenschwere Panne einräumen. Durch einen Softwarefehler war es zu einer fehlerhaften Sitzzuteilung gekommen. Am Morgen nach der Wahl erfolgte eine Korrektur: Zwei Kandidaten von CDU und AfD, die sich bereits im Landtag wähnten, bekamen...