Verteidigungsindustrie: Wie Sachsen vom Milliarden-Kuchen profitieren kann

Sachsen
Fallschirme, Militärlaster, Raketenteile: Gut 80 Unternehmen im Freistaat arbeiten bisher im Verteidigungsbereich. Und es könnten noch mehr werden. Vor allem für Südwestsachsen wäre das eine industriepolitische Chance.
Die meisten reden nicht gern öffentlich darüber, gelten aber auch in Sachsen als versteckte Champions des industriellen Mittelstands: Gut 80 Unternehmen mit über 2000 Mitarbeitern arbeiten inzwischen in Sachsens Sicherheits- und Verteidigungsindustrie.
