Viel besuchte Wismut-Ausstellung am legendären Schacht 371 öffnet auch 2026 ihre Tore

Die Ausstellung „No Secrets“ der Wismut zum Kulturhauptstadtjahr war geradezu überrannt worden. Wer sie verpasst hat, bekommt an ausgewählten Tagen in diesem Jahr erneut die Gelegenheit.

Eigentlich sollte die Ausstellung „No secrets" im Maschinenhaus des einst als tiefsten Schacht Europas geltenden Schachts 371 der Wismut bei Hartenstein eine einmalige Sache sein. Ein Beitrag des Unternehmens und seiner Stiftung zum Kulturhauptstadtjahr Chemnitz 2025. Doch der riesige Ansturm an den Wochenenden, an denen die Schau bisher zu...