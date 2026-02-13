MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Nachrichten
  • |
  • Sachsen
  • |

  • Viel besuchte Wismut-Ausstellung am legendären Schacht 371 öffnet auch 2026 ihre Tore

Die Wismut-Ausstellung „No Secrets“ am Schacht 371 zwischen Aue-Bad Schlema und Hartenstein öffnet auch in diesem Jahr für mehrere Termine.
Die Wismut-Ausstellung „No Secrets“ am Schacht 371 zwischen Aue-Bad Schlema und Hartenstein öffnet auch in diesem Jahr für mehrere Termine. Bild: Frank Hommel/Archiv
Die Wismut-Ausstellung „No Secrets“ am Schacht 371 zwischen Aue-Bad Schlema und Hartenstein öffnet auch in diesem Jahr für mehrere Termine.
Die Wismut-Ausstellung „No Secrets“ am Schacht 371 zwischen Aue-Bad Schlema und Hartenstein öffnet auch in diesem Jahr für mehrere Termine. Bild: Frank Hommel/Archiv
Sachsen
Viel besuchte Wismut-Ausstellung am legendären Schacht 371 öffnet auch 2026 ihre Tore
Redakteur
Von Frank Hommel
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Die Ausstellung „No Secrets“ der Wismut zum Kulturhauptstadtjahr war geradezu überrannt worden. Wer sie verpasst hat, bekommt an ausgewählten Tagen in diesem Jahr erneut die Gelegenheit.

Eigentlich sollte die Ausstellung „No secrets“ im Maschinenhaus des einst als tiefsten Schacht Europas geltenden Schachts 371 der Wismut bei Hartenstein eine einmalige Sache sein. Ein Beitrag des Unternehmens und seiner Stiftung zum Kulturhauptstadtjahr Chemnitz 2025. Doch der riesige Ansturm an den Wochenenden, an denen die Schau bisher zu...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
01.01.2026
10 min.
„Es ist die Geschichte unserer Eltern“: Das vergessene Erbe der Wismut in Chemnitz – und seine Retter
 7 Bilder
„Ich bin ein Wismut-Kind:“ Stadtführerin Edeltraud Höfer am einstigen Kulturpalast der Sowjetisch-Deutschen Aktiengesellschaft in Chemnitz-Siegmar.
Chemnitz und das Erzgebirge sind voller Hinterlassenschaften der einstigen SDAG Wismut. Das Kulturhauptstadtjahr hat dieses Erbe nun neu ins Bewusstsein der Menschen gerückt.
Frank Hommel
31.12.2025
3 min.
Rohstoff-Versorgung in Europa: Wismut bringt sich wieder für aktive Bergbauprojekte in Stellung
„Kompetenzen wie wenige andere Unternehmen:“ Wismut-Geschäftsführer Michael Paul (rechts) und Staatssekretär Stefan Rouenhoff (2. von rechts) im Rohstoffarchiv am Schacht 371.
Die Sanierung des Uranbergbaus im Erzgebirge und darüber hinaus ist fast fertig. Manche Hinterlassenschaften bleiben auf ewig Baustellen. Die Wismut sieht sich gerüstet für mehr.
Frank Hommel
18:43 Uhr
3 min.
Erstes Vonn-Video aus Krankenhaus: "Einige harte Tage"
Lindsey Vonn stürzte bei der Olympia-Abfahrt schwer. (Archivbild)
Fünf Tage nach ihrem Sturz bei Olympia meldet sich Skistar Lindsey Vonn erstmals mit einem Video aus der Klinik. Darin deutet die schwer verletzte Amerikanerin an, was noch alles auf sie wartet.
18:30 Uhr
2 min.
Gefälschte Behördenschreiben: Sportvereine in Mittelsachsen im Visier von Betrügern
KSB-Geschäftsführer Benjamin Kahlert warnt vor dubiosen Schreiben an die Vereine.
Einige Sportvereine der Region haben in den vergangenen Wochen dubiose Post mit Zahlungsaufforderungen bekommen. Der Kreissportbund Mittelsachsen rät, lieber einmal mehr zum Telefonhörer zu greifen.
Robin Seidler
13.02.2026
4 min.
Von der Arbeitslosigkeit zum eigenen Chef in Crimmitschau: „Ich musste erst tief fallen, um erfolgreich aufzustehen“
Lucas Brauer in seinem Element: Für die Produktion der Imagefilme hat er sich das passende Equipment angeschafft. Seinen eingeschlagenen Weg hat er bis heute nicht bereut.
Job weg, Beziehung kaputt, chronisch krank – Lucas Brauer stand vor dem Nichts. Heute macht er Firmen und Leute im Internet sichtbar. Dazu gehören Social-Media-Star Dr. Emkus und Künstler Marvin Bautz.
Jochen Walther
13.02.2026
4 min.
„Größenordnungen, die wir noch nie gesehen haben“: Neue Firma im Erzgebirge peilt 80 Millionen Euro Umsatz an
Michaela Mattias beim Vergießen eines Kompaktmoduls bei der Pulsotronic. Die Firma bedient viele Branchen, sieht ihre Zukunft aber verstärkt in Energie- und Digitalanwendungen.
Mitten in der Wirtschaftskrise wagt Pulsotronic den großen Schritt: Die Fusion dreier Firmen soll den Fachleuten für Sensor- und Anschlusstechnik Wachstum bringen – ohne Stellenstreichungen. Was macht das Unternehmen so optimistisch? Und was haben die Mitarbeiter davon?
Michael Urbach
Mehr Artikel