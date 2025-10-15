Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Nachrichten
  • |
  • Sachsen
  • |

  • „Viele hatten Angst vor der Oberschule“: So will Sachsen junge Lehrer fürs Erzgebirge gewinnen

Eine Lehrerin an der digitalen Tafel im Unterricht: Kann es gelingen, mit einer neuen Form des Praktikums mehr Studierende für den ländlichen Raum zu begeistern?
Eine Lehrerin an der digitalen Tafel im Unterricht: Kann es gelingen, mit einer neuen Form des Praktikums mehr Studierende für den ländlichen Raum zu begeistern? Bild: Julian Stratenschulte/dpa
Eine Lehrerin an der digitalen Tafel im Unterricht: Kann es gelingen, mit einer neuen Form des Praktikums mehr Studierende für den ländlichen Raum zu begeistern?
Eine Lehrerin an der digitalen Tafel im Unterricht: Kann es gelingen, mit einer neuen Form des Praktikums mehr Studierende für den ländlichen Raum zu begeistern? Bild: Julian Stratenschulte/dpa
Sachsen
„Viele hatten Angst vor der Oberschule“: So will Sachsen junge Lehrer fürs Erzgebirge gewinnen
Redakteur
Von Oliver Hach
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Lehramtsstudenten lernten in Ostsachsen die Arbeit jenseits der Großstädte kennen – ein Erfolgsrezept? Das neuartige Praktikum startet nun in weiteren Landkreisen.

Der Lehrermangel in Sachsen trifft vor allem den ländlichen Raum. Das Dilemma: Kaum jemand hat Lust, dort zu arbeiten. Junge Leute, die heute Lehramt studieren, wollen später fast immer nur an Schulen in Leipzig oder Dresden unterrichten. In Ostsachsen zeigen Schulen, das das nicht so bleiben muss. Ein Projekt dort soll schneller fit machen für...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
25.08.2025
3 min.
Schulgenaue Auswertung: So hoch war der Unterrichtsausfall in Sachsen im Schuljahr 2024/25
Sinkt der Unterrichtsausfall an Sachsens Schulen in diesem Schuljahr?
Mehr als zwei Millionen Unterrichtsstunden sind im vergangenen Schuljahr in Sachsen ausgefallen. Nun liegen die Daten für jede Schule in öffentlicher Trägerschaft vor. Greift eine neue Gegenmaßnahme?
Tino Moritz und Ronny Schilder
Von Christoph Ulrich
2 min.
14:36 Uhr
2 min.
Ein Abgang bei Porsche, der Volkswagen wieder auf Erfolgskurs bringen kann
Meinung
Redakteur
Soll sich auf den Vorstandsvorsitz bei Volkswagen konzentrieren: Oliver Blume.
Oliver Blume gibt den Chefposten bei Porsche ab. Jetzt heißt es für ihn wohl: Volkswagen pur. Welche Aufgaben er jetzt angehen muss.
Christoph Ulrich
02.10.2025
3 min.
Abordnungen an Chemnitzer Oberschulen: „Meine Erwartungen sind übertroffen worden“
Der amtierende Leiter der Oberschule Schönau/Siegmar, Karsten Schott, konnte zum neuen Schuljahr auf elf zusätzliche Lehrkräfte zurückgreifen.
Um den massiven Ausfall zu verringern, wurden Lehrkräfte von anderen Schulen abgezogen und vorrangig an Oberschulen geschickt. An der Oberschule Schönau/Siegmar hat das gefruchtet. Andernorts kommt es nun aber zu Ausfällen.
Benjamin Lummer
14:30 Uhr
2 min.
Medaille sicher: Deutsche Frauen stehen im EM-Halbfinale
Im EM-Halbfinale: Annett Kaufmann und das deutsche Tischtennis-Team eilen bei der EM in Zadar von Sieg zu Sieg.
Jetzt fehlen den deutschen Frauen nur noch zwei Siege bis zum EM-Titel im Tischtennis. Eine Medaille ist Annett Kaufmann und Co. aber auch nach dem Sieg gegen Schweden nicht mehr zu nehmen.
16.10.2025
4 min.
Erzgebirge: Lutz Reinhold erkrankt an aggressiver Krebsform - und gibt sich kämpferisch
So kennen ihn die Schwarzenberger: Lutz Reinhold, der seit nunmehr zehn Jahren auf dem Weihnachtsmarkt für Musik und den guten Ton sorgt.
Lutz Reinhold wohnt und arbeitet im Zwickauer Raum und ist doch Wahl-Schwarzenberger. Seit Jahren sorgt er für Musik auf dem Weihnachtsmarkt. Jetzt ist der studierte Mediziner an Krebs erkrankt.
Beate Kindt-Matuschek
16.10.2025
4 min.
Besucher-Boom in Freizeitbad im Erzgebirge: Rekord könnte 2025 geknackt werden
Der bisherige Besucherrekord könnte 2025 im Freizeitbad Greifensteine geknackt werden.
Gut 210.300 Gäste kamen bis Ende September ins Freizeitbad Greifensteine. Das ist ein Anstieg um 46 Prozent. Nach dem Bau neuer Rutschen und Becken wird nun die nächste Investition vorbereitet.
Annett Honscha
Mehr Artikel