  • „Vielleicht müssen wir populistischer auftreten“: Ist Sachsens SPD der Preis für das Mitregieren zu hoch?

Erschöpft und eingezwängt zwischen CDU und Opposition pendelt die Stimmung in der SPD zwischen Resignation und „Jetzt-erst-recht“-Optimismus.
Erschöpft und eingezwängt zwischen CDU und Opposition pendelt die Stimmung in der SPD zwischen Resignation und „Jetzt-erst-recht"-Optimismus.
SPD-Parteichef Henning Homann musste sich beim Landesparteitag im Juni harte Kritik seines Vorgängers Martin Dulig gefallen lassen.
SPD-Parteichef Henning Homann musste sich beim Landesparteitag im Juni harte Kritik seines Vorgängers Martin Dulig gefallen lassen.
Der frühere SPD-Bundestagfraktionsvize Detlef Müller (SPD) sagt, die Partei müsse weg von Orchideenthemen.
Der frühere SPD-Bundestagfraktionsvize Detlef Müller (SPD) sagt, die Partei müsse weg von Orchideenthemen.
Sachsen
„Vielleicht müssen wir populistischer auftreten“: Ist Sachsens SPD der Preis für das Mitregieren zu hoch?
Redakteur
Von Tobias Wolf
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Erschöpft und eingezwängt zwischen CDU und Opposition, sucht die SPD trotz fragiler Minderheitskoalition einen neuen Aufbruch, während interne Konflikte und der Druck von außen an der Partei zerren. Aber in welche Richtung?

Ein Jahr nach der Landtagswahl ringt Sachsens Sozialdemokratie mit der tiefsten Krise seit 1990, obwohl sie den Freistaat 16 Jahre mitregiert. Es sei schon eine Leistung, es mit der CDU/SPD-Minderheitskoalition bis hierher geschafft zu haben, sagt SPD-Partei- und Fraktionschef Hennig Homann vergangene Woche vor einem Publikum aus...
