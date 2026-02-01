Sachsen
Welche Faktoren für die Schulwahl wichtig sind, wie oft sich Eltern über das Votum der Grundschule hinwegsetzen und was ihnen das Landesamt rät.
Am Freitag erhalten rund 34.000 Viertklässler in Sachsen ihre Bildungsempfehlung für Gymnasium oder Oberschule. Bis zum 27. Februar - also noch in der ersten Schulwoche nach den Winterferien - sollen sie sich dann an ihrer Wunschschule anmelden. „Mit dem weiteren Bildungsweg wird ein Stück Zukunft bestimmt“, erklärt Patrick Schreiber, der...
