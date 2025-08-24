Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
  • Vom Neonazi zur Transfrau: Was will Marla Svenja Liebich wirklich im Chemnitzer Frauengefängnis?

Mit breitkrempigem Damenhut und Leoparden-Top erschien Rechtsextremistin Marla Svenja Liebich seit ihrer Deklaration, eine Frau zu sein, vor Gericht.
Mit breitkrempigem Damenhut und Leoparden-Top erschien Rechtsextremistin Marla Svenja Liebich seit ihrer Deklaration, eine Frau zu sein, vor Gericht. Bild: Sebastian Willnow/dpa
Sachsen
Vom Neonazi zur Transfrau: Was will Marla Svenja Liebich wirklich im Chemnitzer Frauengefängnis?
Redakteur
Von Jens Eumann
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Provokation gegen das Selbstbestimmungsgesetz könnte nicht der alleinige Grund für den früheren Transsexuellen-Hasser sein, sich zur Frau zu deklarieren. Sinnt sie auf konspirative oder konfrontative Begegnungen mit Mithäftlingen?

Wie ein Megafon hält der Mann vor den Mauern des Chemnitzer Frauengefängnisses einen Verkehrskegel vor sein Gesicht. Dies sei ein Gruß für Lina E., schreit er hinein. Dabei nennt er selbst die Chefin der sogenannten Hammerbande stets beim vollen Namen. Lina E. sitzt wegen abgeurteilter Überfälle auf Neonazis eine Haftstrafe von fünf Jahren...
