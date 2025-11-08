Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
  Von tschechischen Grenzern 1989 angeschossen: DDR-Flüchtling Thomas Bartsch und der Preis der Freiheit

Leben im Westen: Thomas Bartsch mit seiner Ehefrau Swanti Bräsecke-Bartsch in Schwarzenbach an der Saale. Bild: Oliver Hach
Leben im Westen: Thomas Bartsch mit seiner Ehefrau Swanti Bräsecke-Bartsch in Schwarzenbach an der Saale. Bild: Oliver Hach
Von tschechischen Grenzern 1989 angeschossen: DDR-Flüchtling Thomas Bartsch und der Preis der Freiheit
Redakteur
Von Oliver Hach
Gut 100 Tage vor dem Mauerfall riskierte ein junger Mann sein Leben am Eisernen Vorhang - mit bleibenden Folgen. Seine Geschichte zeigt die zähe Aufarbeitung kommunistischer Verbrechen in Tschechien.

Klack, klack. „Kennen Sie das Geräusch?“, fragt Thomas Bartsch. Das metallische Schnappen hatte er zum ersten Mal bei der Nationalen Volksarmee gehört – im Grundwehrdienst, zu dem er in der DDR verpflichtet wurde. Klack, klack. So klang es, wenn sie den Hebel umlegten und ihre Kalaschnikows entsicherten. Ein Klacken für Einzelfeuer, das...
