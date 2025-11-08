Von tschechischen Grenzern 1989 angeschossen: DDR-Flüchtling Thomas Bartsch und der Preis der Freiheit

Gut 100 Tage vor dem Mauerfall riskierte ein junger Mann sein Leben am Eisernen Vorhang - mit bleibenden Folgen. Seine Geschichte zeigt die zähe Aufarbeitung kommunistischer Verbrechen in Tschechien.

Klack, klack. „Kennen Sie das Geräusch?“, fragt Thomas Bartsch. Das metallische Schnappen hatte er zum ersten Mal bei der Nationalen Volksarmee gehört – im Grundwehrdienst, zu dem er in der DDR verpflichtet wurde. Klack, klack. So klang es, wenn sie den Hebel umlegten und ihre Kalaschnikows entsicherten. Ein Klacken für Einzelfeuer, das...