  • Wagenknecht-Vertraute Sabine Zimmermann gibt Parteiführung in Sachsen ab: Steht das BSW vor einem Kurswechsel?

Wohin geht die Reise mit dem BSW von Sahra Wagenknecht nach der bevorstehenden Umbenennung?
Meinung
Sachsen
Wagenknecht-Vertraute Sabine Zimmermann gibt Parteiführung in Sachsen ab: Steht das BSW vor einem Kurswechsel?
Redakteur
Von Tino Moritz
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Das bisherige Bündnis Sahra Wagenknecht will sich im Dezember einen neuen Parteinamen geben. Auf die Arbeit der Landtagsfraktion dürfte aber auch die neue Parteispitze wenig Auswirkungen haben.

Ob es ein Vorgeschmack auf künftige Zeiten war? Auf dem Landesparteitag des BSW am Samstag in Bautzen war vergleichsweise wenig von Sahra Wagenknecht die Rede - die parallel zur Demonstration „Stoppt den Völkermord in Gaza“ aufgerufen hatte. Dabei haben ja auch die inzwischen knapp 250 Parteimitglieder in Sachsen einzig Wagenknecht ihre neue...
