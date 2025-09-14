Wagenknecht-Vertraute Sabine Zimmermann gibt Parteiführung in Sachsen ab: Steht das BSW vor einem Kurswechsel?

Sachsen
Das bisherige Bündnis Sahra Wagenknecht will sich im Dezember einen neuen Parteinamen geben. Auf die Arbeit der Landtagsfraktion dürfte aber auch die neue Parteispitze wenig Auswirkungen haben.
Ob es ein Vorgeschmack auf künftige Zeiten war? Auf dem Landesparteitag des BSW am Samstag in Bautzen war vergleichsweise wenig von Sahra Wagenknecht die Rede - die parallel zur Demonstration „Stoppt den Völkermord in Gaza“ aufgerufen hatte. Dabei haben ja auch die inzwischen knapp 250 Parteimitglieder in Sachsen einzig Wagenknecht ihre neue...
