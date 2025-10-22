Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Über Deutschland fegt ab Donnerstag heftiger Sturm. Fußgänger und Autofahrer müssen auch in Sachsen mit herumfliegenden Ästen und umfallenden Bäumen rechnen.
Über Deutschland fegt ab Donnerstag heftiger Sturm. Fußgänger und Autofahrer müssen auch in Sachsen mit herumfliegenden Ästen und umfallenden Bäumen rechnen. Bild: Martin Gerten/dpa
Über Deutschland fegt ab Donnerstag heftiger Sturm. Fußgänger und Autofahrer müssen auch in Sachsen mit herumfliegenden Ästen und umfallenden Bäumen rechnen.
Über Deutschland fegt ab Donnerstag heftiger Sturm. Fußgänger und Autofahrer müssen auch in Sachsen mit herumfliegenden Ästen und umfallenden Bäumen rechnen. Bild: Martin Gerten/dpa
Sachsen
Warnung vor Sturm- und Orkanböen in Sachsen: So heftig wird es
Von Jürgen Becker und Thomas Kaufmann
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Auf Deutschland kommt ab Donnerstag heftiger Sturm zu. Meteorlogen warnen. Auch in Sachsen wird es richtig ungemütlich, im Bergland sogar gefährlich.

Chemnitz.

Ab Donnerstag fegen gewaltige Stürme über Deutschland. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) rechnet mit heftigem Wind, Schauern und Gewittern, besonders im Norden und Nordwesten. An der Nordsee, im Bergland, auf dem Brocken und dem Fichtelberg sind schwere Stürme bis hin zu orkanartigen Böen möglich. „Mit Behinderungen im Verkehr ist sicher zu rechnen“, heißt es vom DWD in Offenbach.

Schon am Donnerstag wird es in Sachsen ungemütlich

Auslöser für das stürmische Herbstwetter ist ein Tief, welches von der Nordsee in Richtung Dänemark zieht. An dessen Südflanke bekomme Sachsen die Auswirkungen zu spüren, so Robert Noth vom DWD in Leipzig. Noth: „Dabei kommt das Tiefland in Südwestsachsen am Donnerstag noch etwas glimpflich davon. Windböen der Stärke 7 bis 8 sind aber möglich“. In den Höhenlagen werden Windgeschwindigkeiten bis zu 80 Stundenkilometer erwartet. Dazu mischt sich regnerisches Wetter.

Orkanartige Böen auf dem Fichtelberg möglich

Bereits in der Nacht zu Freitag werde es dann aber stürmischer. „Im Laufe des Tages sind dann rund um Chemnitz und im Erzgebirgsvorland Windstärke 9 möglich, in den höheren Lagen Windgeschwindigkeiten bis zu 100 Kilometer drin“, so Noth. Besonders gefährlich kann es auf dem Fichtelberg werden: Wanderer oder Mountainbiker sollten ihre Touren besser verschieben. Dort werden ab Donnerstag schwere Sturmböen erwartet, die sich am Freitag zu orkanartigen Böen der Windstärke 11 auswachsen. Da kann der Wind dann mit bis zu 110 Stundenkilometern über den Fichtelberg fegen. Bei derartigen Windgeschwindigkeiten können Äste brechen oder Bäume umstürzen. Auch können Dächer abgedeckt, Autos aus der Spur geworfen und Mauern beschädigt werden. „Gehen ist unmöglich“, so die Experten. Wälder sollten gemieden werden.

Meteorologe: Mit Beeinträchtigungen im Straßen- und Schienenverkehr ist zu rechnen

Für die Jahreszeit sei der über Deutschland zu erwartende Sturm verhältnismäßig stark, erklärt der Meteorologe. Weil an den Bäumen vielerorts noch Blätter hängen, bieten sie dem Wind viel Angriffsfläche. „Mit Beeinträchtigungen im Straßen- und Schienenverkehr ist also ziemlich sicher zu rechnen“, warnt DWD-Experte Andreas Walter. Wie wild es wo wird, lasse sich aber noch nicht genau abschätzen.

Weiter stürmische Aussichten

Die Aussichten bleiben weiter stürmisch. Der Wind bleibe in Teilen Deutschlands bis weit in die nächste Woche das bestimmende Thema, sagt Meteorlogin Kathy Schrey auf wetter.net voraus. „Deutschland gerät unter den Einfluss einer aktiven West-Lage, die gleich mehrere Tiefdrucksysteme im Gepäck hat.“

Ab diesem Freitag wird es deutlich kühler. Für Sachsen werden noch maximal 10 bis 14, im Bergland 7 bis 10 Grad vorhergesagt. Das nasse Herbstwetter bleibt. Am Samstag soll der Wind in Sachsen abflauen. Prognosen für die Zeit danach seien aber noch zu vage, so DWD-Wetterexperte Andreas Walter. „Da können wir erst Freitag etwas Genaueres zu sagen.“

Dass es auf dem Fichtelberg - nach den ersten Schneeflocken am vergangenen Samstagmorgen - zu einer ersten Schneedecke kommt, erwartet DWD-Meteorologe Robert Noth allerdings noch nicht. „Am Freitag liegt der Höchstwert bei 1 Grad plus. Das reicht maximal zu Schneeregen. Erst in der Nacht zu Samstag könnte es oberhalb von 1000 Metern frostig werden. Ich denke aber nicht, dass das für eine geschlossene Schneedecke reicht“, so Noth. (juerg/tka)

© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
22.10.2025
4 min.
Neuer Hund für den Erzgebirgskrimi: Dieser tierische Star spielt jetzt an Teresa Weißbachs Seite
Der neue tierische Star im Erzgebirgskrimi: Münsterländer-Hündin Aika mit Tiertrainer Marco Heyse
Über viele Folgen war Wolke der Hund der Försterin Saskia Bergelt. Jetzt darf ein richtiger Jagdhund ran. Dabei kam Münsterländer-Hündin Aika wie ihre Vorgängerin eher zufällig vor die Kamera.
Thomas Mehlhorn
20:41 Uhr
4 min.
Vogelgrippe breitet sich aus - Agrarminister beraten
Nach dem Ausbruch der Vogelgrippe in Baden-Württemberg müssen in einem Geflügelbetrieb im Alb-Donau-Kreis südöstlich von Stuttgart rund 15.000 Tiere getötet werden.
Tausende Kraniche verenden, Hunderttausende Nutztiere werden getötet: Die Vogelgrippe breitet sich aus. Bund und Länder suchen nach einem gemeinsamen Vorgehen gegen das tödliche Virus.
Marie Kerres (dpa)
22.10.2025
3 min.
Wegen großer Nachfrage: Erzgebirger eröffnen in Innenstadt ihren eigenen Laden
Steve Beyer (r.) und Sven Hannig haben das Label Aurp gegründet.
Zwei Kumpels machen seit einigen Jahren die Liebe zu ihrer Heimat tragbar: Ob Mütze, Pullover oder Accessoires – mit dem Mode-Label Aurp sind sie erfolgreich. Jetzt expandieren die Erzgebirger.
Anna Neef
20:36 Uhr
2 min.
EU-Staaten für Mindestalter in sozialen Netzen
EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen hatte der Debatte mit ihrer Forderung nach einer Altersgrenze in den sozialen Medien zuletzt neuen Auftrieb gegeben. (Symbolbild)
Alt genug für Tiktok, Instagram und Co.? In der EU mehren sich die Stimmen für Altersgrenzen auf Social Media. Nun sprechen sich auch die Mitgliedstaaten dafür aus - mit einem entscheidenden Zusatz.
06.10.2025
3 min.
Sturm, Supermond und Meteoriten-Schauer: Das kommt auf Sachsen zu
In der Nacht soll der Wind schwächer werden. (Symbolbild)
Ein Sturmtief zieht an diesem Montag über Sachsen hinweg. Zugleich wird der Himmel in der Nacht zur Bühne für gleich zwei Naturschauspiele. So wild wird es.
Jürgen Becker
15:43 Uhr
4 min.
Jetzt wird's ungemütlich: "Joshua" bringt Sturm und Regen
Das Sturmtief "Joshua" bestimmt ab Donnerstag maßgeblich das Wetter in Mitteleuropa.
Stürmischer Herbst: Wo orkanartige Böen und raues Wetter erwartet werden, erklärt der Deutsche Wetterdienst.
Mehr Artikel