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Der Leipziger Finanzwissenschaftler Thomas Lenk neben SSG-Präsident Bert Wendsche und SSG-Geschäftsführer Mischa Woitscheck (v.l.n.r.)
Der Leipziger Finanzwissenschaftler Thomas Lenk neben SSG-Präsident Bert Wendsche und SSG-Geschäftsführer Mischa Woitscheck (v.l.n.r.) Foto: Sebastian Kahnert/dpa/Archiv
Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) im „Freie Presse“-Interview.
Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) im „Freie Presse“-Interview. Foto: Ulf Dahl
Nimmt Sachsen neue Schulden auf?
Nimmt Sachsen neue Schulden auf? Foto: Hendrik Schmidt/dpa
Der Leipziger Finanzwissenschaftler Thomas Lenk neben SSG-Präsident Bert Wendsche und SSG-Geschäftsführer Mischa Woitscheck (v.l.n.r.)
Der Leipziger Finanzwissenschaftler Thomas Lenk neben SSG-Präsident Bert Wendsche und SSG-Geschäftsführer Mischa Woitscheck (v.l.n.r.) Foto: Sebastian Kahnert/dpa/Archiv
Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) im „Freie Presse“-Interview.
Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) im „Freie Presse“-Interview. Foto: Ulf Dahl
Nimmt Sachsen neue Schulden auf?
Nimmt Sachsen neue Schulden auf? Foto: Hendrik Schmidt/dpa
Sachsen
Warum auch Sachsens Landkreistag neue Schulden befürwortet
Redakteur
Von Tino Moritz
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In einer Expertenanhörung im Landtag geht es um die Finanznöte der Kommunen. Besonders eine Aussage lässt aufhorchen.

Bis zu 700 Millionen Euro jährlich kann sich der Freistaat neu verschulden - ohne dafür die eigene Verfassung ändern zu müssen. Diese Möglichkeit besteht seit der Grundgesetzänderung vor einem Jahr, für die nach der Bundestagswahl im Februar 2025 noch einmal der Bundestag in alter Besetzung zusammengekommen war und anschließend auch der...
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